Návrat do Niké ligy po dvoch rokoch v zahraničí. Nováčik posilňuje obranu

Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica vystužil svoju defenzívu o obrancu Mikuláša Bakaľu.
Dvadsaťpäťročný stopér sa vracia do Niké ligy po dvoch rokoch v zahraničí, kde obliekal dres holandského FC Den Bosch a poľského tímu Polonia Bytom.
Bakaľa predtým osem rokov hral za Podbrezovú, v minulosti sa objavil aj v širšom výbere slovenskej reprezentácie do 21 rokov.
„Verím, že prinesiem v prvom rade kvalitu, skúsenosti a takisto aj líderské schopnosti. Po tých dvoch rokoch v zahraničí som trošku iný hráč a verím, že to budem ukazovať od prvého dňa.
Som pripravený Bystrici pomôcť a verím, že Bystrica pomôže aj mne – nech je to dobrý vzťah,“ povedal pre klubový web Bakaľa, ktorý dokáže nastupovať aj na poste defenzívneho stredopoliara.
Športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores neskrýval spokojnosť s angažovaním novej posily: „Potrebovali sme stopéra a prichádza Mikuláš Bakaľa – kvalitný profesionál, tak som rád, že ho môžem medzi nami privítať.
Poznám ho viac ako 10 rokov, sprevádzal som ho počas podstatnej časti jeho kariéry, takže verím, že budeme môcť úspešne nadviazať na našu dobrú spoluprácu.“