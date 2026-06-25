Po titule v Premier League prichádza odmena. Obranca zaujal v premiérovej sezóne

Ekvádorský futbalista Piero Hincapie sa po vypršaní hosťovania v Arsenale stal definitívne aj kmeňovým hráčom úradujúceho anglického majstra.
„Kanonieri“ využili klauzulu v zmluve, ktorá platila od minulého leta, kedy Hincapie posilnil Arsenal na hosťovanie z Bayeru Leverkusen.
Do kádra trénera Mikela Artetu prichádza za sumu približne 40 miliónov eur a podľa tamojších médií podpísal kontrakt do roku 2031.
Dvadsaťštyriročný Ekvádorčan je aktuálne členom národného tímu na MS v USA, Kanade a Mexiku.
V uplynulom ročníku zažil úspešný štart do pôsobenia v Anglicku, keď vyhral s tímom anglickú ligu a dostal sa aj do finále Ligy majstrov.
Debut absolvoval na pôde Athleticu Bilbao v septembri a celkovo nastúpil na 39 duelov v rámci všetkých súťaží.
V mesiacoch február a apríl získal klubovú cenu za najlepšieho hráča mesiaca. Jeho trvalý prestup sa očakával a štvrtkové potvrdenie príchodu je len formalitou. Arsenal o ňom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.
Hincapie odohral obidva doterajšie zápasy Ekvádoru na šampionáte.
Očakáva sa, že bude v základnej zostave aj vo štvrtkovom dueli proti už postupujúcemu Nemecku, v ktorom bude juhoamerická krajina potrebovať zvíťaziť.