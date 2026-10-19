Vandalizmus a rabovanie vo Francúzsku. Dva futbalové kluby zatvorili svoje predajne

Futbalisti Olympique Marseille.
Futbalisti Olympique Marseille. (Autor: REUTERS)
TASR|19. okt 2026 o 13:24
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Do ulíc francúzskych miest vyšlo viac ako pol milióna prevažne pokojných demonštrantov.

Francúzske futbalové kluby Marseille a Lille zatvorili svoje obchody po vandalizme a rabovaní počas protestov.

Ich obchodné prevádzky sa stali terčom vandalov, ktorí protestovali proti rastúcim životným nákladom a zlým podmienkam v školách.

V sobotu vyšlo do ulíc francúzskych miest viac ako pol milióna prevažne pokojných demonštrantov, no malé skupiny ľudí zakladali v uliciach požiare a rabovali prevádzky v Paríži, Lyone, Marseille a ďalších mestách.

Klub Marseille v pondelok vo vyhlásení uviedol, že rabujúci spôsobili „značné škody“ v jeho oficiálnom obchode na ulici La Canebière – najznámejšej triede tohto prístavného mesta na juhu krajiny.

Obchod je dočasne zatvorený. Na severe krajiny utrpel obchod v centre mesta Lille „rozsiahle škody a stal sa terčom rabovania.“

Klub Lille poďakoval všetkým, ktorí v posledných hodinách ponúkli svoju podporu – predovšetkým zamestnancom obchodu, ale aj mnohým okoloidúcim, či už fanúšikom, ktorí spontánne prišli a ponúkli pomoc, praktickú podporu a útechu.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Futbalisti Olympique Marseille.
    Futbalisti Olympique Marseille.
    Vandalizmus a rabovanie vo Francúzsku. Dva futbalové kluby zatvorili svoje predajne
    dnes 13:24
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