Niké liga reaguje na vysoké teploty. V každom polčase budú občerstvovacie prestávky

Nová lopta Niké ligy v zápase 1. kola.
Nová lopta Niké ligy v zápase 1. kola. (Autor: TASR)
TASR|31. júl 2026 o 11:13
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Cieľom vedenia súťaže je ochrana zdravia aktérov počas stretnutí.

Vedenie futbalovej Niké ligy reaguje na aktuálnu situáciu s vysokými teplotami. Víkendové druhé kolo prinesie občerstvovacie prestávky, ktoré sa uskutočnia približne v polovici každého polčasu.

Cieľom vedenia súťaže je ochrana zdravia aktérov počas stretnutí. Prestávky budú prebiehať v súlade s Pravidlami futbalu, rozhodca povinne urobí občerstvovaciu prestávku, ak teplota po skončení rozcvičovania družstiev na hracej ploche prekročí hodnotu 35 stupňov Celzia.

V takomto prípade bude trvanie občerstvovacej prestávky v trvaní od 90 do 180 sekúnd. Ak bude teplota nižšia, arbiter môže rozhodnúť o občerstvovacej prestávke podľa vlastného uváženia, maximálne však v dĺžke 60 sekúnd.

„Zdravie a bezpečnosť hráčov sú pre nás vždy na prvom mieste. Vzhľadom na predpovedané vysoké teploty považujeme občerstvovacie prestávky za správny a zodpovedný krok.

Veríme, že pomôžu futbalistom zvládnuť náročné klimatické podmienky a zároveň prispejú ku kvalite samotných zápasov,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Nová lopta Niké ligy v zápase 1. kola.
    Nová lopta Niké ligy v zápase 1. kola.
    Niké liga reaguje na vysoké teploty. V každom polčase budú občerstvovacie prestávky
    dnes 11:13
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