Niké liga reaguje na vysoké teploty. V každom polčase budú občerstvovacie prestávky

Vedenie futbalovej Niké ligy reaguje na aktuálnu situáciu s vysokými teplotami. Víkendové druhé kolo prinesie občerstvovacie prestávky, ktoré sa uskutočnia približne v polovici každého polčasu.
Cieľom vedenia súťaže je ochrana zdravia aktérov počas stretnutí. Prestávky budú prebiehať v súlade s Pravidlami futbalu, rozhodca povinne urobí občerstvovaciu prestávku, ak teplota po skončení rozcvičovania družstiev na hracej ploche prekročí hodnotu 35 stupňov Celzia.
V takomto prípade bude trvanie občerstvovacej prestávky v trvaní od 90 do 180 sekúnd. Ak bude teplota nižšia, arbiter môže rozhodnúť o občerstvovacej prestávke podľa vlastného uváženia, maximálne však v dĺžke 60 sekúnd.
„Zdravie a bezpečnosť hráčov sú pre nás vždy na prvom mieste. Vzhľadom na predpovedané vysoké teploty považujeme občerstvovacie prestávky za správny a zodpovedný krok.
Veríme, že pomôžu futbalistom zvládnuť náročné klimatické podmienky a zároveň prispejú ku kvalite samotných zápasov,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.