West Ham povedie jeho bývalý hráč. Verí, že dokáže klub vrátiť do Premier League

Scott Parker
Scott Parker (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|4. nov 2026 o 11:49
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Podpísal dva a pol ročný kontrakt.

Novým trénerom futbalistov West Ham United sa stal 46-ročný Angličan Scott Parker. Vo funkcii nahradil Portugalčana Nuna Espirita Santa, ktorého prepustilo vedenie „kladivárov“ po sérii neuspokojivých výsledkov.

Parker podpísal dva a pol ročný kontrakt s klubom, v ktorom pôsobil v období medzi rokmi 2007 a 2011 ako hráč. Naposledy koučoval na lavičke Burnley.

„Je to pre mňa veľký moment, že sa môžem zhostiť tejto funkcie a vrátiť sa do klubu, ktorý znamenal tak veľa nielen pre mňa, ale aj moju rodinu.

Je to príležitosť, na ktorú sa teším. Vnímam to ako privilégium a poctu, že som to práve ja, kto má tento klub vrátiť do Premier League,“ vyjadril sa Parker pre oficiálnu klubovú webstránku.

Víťaz Konferenčnej ligy z roku 2023 zostúpil v predchádzajúcom ročníku po 14 rokoch z Premier League a zatiaľ sa jeho účinkovanie v Championship nevyvíja podľa predstáv.

Po 13 dueloch je West Ham na priebežnej ôsmej pozícii s 22 bodmi. Od júna 2024 je Parker už piatym trénerom Londýnčanov. „Trikrát som bol v druhej lige a trikrát som dokázal postúpiť,“ dodal nový kormidelník West Hamu.

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West Ham povedie jeho bývalý hráč. Verí, že dokáže klub vrátiť do Premier League
dnes 11:49
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