Viem, čo treba spraviť. Nový kouč Ružomberka má za sebou prvý tréning, čaká ho Slovan

Michal Ščasný
Michal Ščasný (Autor: mfkruzomberok.sk)
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TASR|11. nov 2026 o 17:17
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S účastníkom Niké ligy sa dohodol na kontrakte do konca sezóny.

Novým hlavným trénerom futbalistov MFK Ružomberok sa stal Čech Michal Ščasný. Vo funkcii vystriedal svojho krajana Jaroslava Köstla, ktorého predstavenstvo liptovského klubu v utorok z tejto pozície odvolalo.

S účastníkom Niké ligy sa dohodol na kontrakte do konca sezóny. Ščasný ako tréner pôsobil na viacerých slovenských futbalových adresách – v Senici, Trnave,, Nitre, Banskej Bystrici, v Žiline a viedol aj cyperský Othellos Athienou.

Nový kouč prichádza počas reprezentačnej prestávky. Ružomberok je v tabuľke s dvanástimi bodmi na desiatom mieste.

Ščasného v stredu popoludní najprv predstavili kabíne a potom na hlavnej ploche štadióna pod Čebraťom absolvoval s hráčmi prvý tréning.

Ščasný: Mali sme debatu ohľadom všetkého

„Kontaktoval ma generálny riaditeľ ružomberského klubu pán Golis. Mali sme nejakú debatu čo sa týka mužstva, hry a aj ohľadom všetkého. Udialo sa to veľmi rýchlo.

V utorok sme sa stretli a dohodli,“ uviedol pre TASR Ščasný, ktorý pokračuje s rovnakým realizačným tímom.

„Momentálne prichádzam sám, všetci členovia realizačného tímu majú platné zmluvy a čo mám informácie, sú to veľmi šikovní chalani. Takže nateraz všetko zostáva po starom,“ potvrdil český kouč.

Nie je to reálne postavenie Ružomberka

Nový muž na ružomberskej lavičke zatiaľ nedostal žiadnu konkrétnu úlohu. „O tom sme sa nerozprávali.

Samozrejme, boli otázky, čo s mužstvom a ako. Aké sú možnosti vyviesť tím z aktuálneho miesta, z aktuálneho postavenia v tabuľke.

Samozrejme, sú tam aj objektívne príčiny, ale nie je to reálne postavenie Ružomberka, kde by mužstvo malo a mohlo byť,“ zdôraznil Ščasný.

Skúsený tréner neprichádza úplne do neznámeho prostredia.

Poznám slovenskú ligu a viem, čo bude treba

„Zvonku som Ružomberok sledoval. Videl som strašne veľa zápasov. Ešte aj v utorok do noci som si tento tím analyzoval.

Poznám aj slovenskú ligu a viem, čo bude treba spraviť. A verím, že príde zlepšenie. Momentálne sa nemôžeme pozerať dlhodobo, ale na najbližší zápas so Slovanom,“ zakončil Ščasný.

Vedenie klubu ukončilo spoluprácu s Köstlom a športovým riaditeľom Tomášom Hübschmanom dva dni po nedeľňajšej prehre Liptákov v Podbrezovej (1:4).

Český kouč prevzal Ružomberok 12. januára po svojom krajanovi Ondřejovi Smetanovi. Vtedy prišiel pod Čebrať aj Hübschman.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Michal Ščasný
    Michal Ščasný
    Viem, čo treba spraviť. Nový kouč Ružomberka má za sebou prvý tréning, čaká ho Slovan
    dnes 17:17
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