SFZ mení trénerov ženských mládežníckych reprezentácií. Cieľom je nastaviť úzku spoluprácu

Slovenské mládežnícke futbalové reprezentácie žien povedú od 1. augusta noví tréneri. Výber do 15 rokov prevezme Jozef Novota, družstvo do 17 rokov Dóra Horváthová a tím do 19 rokov Tomáš Kvačkaj.
Všetci traja podpísali so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) zmluvy do 30. júna 2027. Novota dlhodobo pôsobí v ženskom futbale a je súčasťou štruktúr FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, nováčika najvyššej súťaže.
Horváthová zbierala skúsenosti v Győri a Dunajskej Strede a pracovala aj v realizačnom tíme reprezentačnej sedemnástky.
Kvačkaj je držiteľ najvyššej trénerskej kvalifikácie UEFA Pro a so ženským futbalom sa oboznámil počas pôsobenia v Podbrezovej.
„Chceme nastaviť úzku spoluprácu medzi trénermi, výmenu informácií medzi nimi tak, aby mali navzájom komplexnejší prehľad o všetkých slovenských hráčkach, prichádzajúcich do úvahy pre naše reprezentačné výbery,“ uviedol technický riaditeľ SFZ Oto Brunegraf.
Každá reprezentácia bude mať samostatný realizačný tím.
Vo funkciách skončili Jozef Jelšic, ktorý viedol výbery do 17 a 19 rokov, a Peter Januška, doterajší tréner pätnástky a asistent pri starších kategóriách. Ich zmluvy sa skončili 30. júna. Informoval o tom SFZ na svojom webe.