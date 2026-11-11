Michalovce zvládli úlohu favorita bez problémov. Treťoligista držal nádej hodinu

Hráči Michaloviec
Hráči Michaloviec (Autor: MFK Zemplín Michalovce)
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Sportnet|11. nov 2026 o 15:02
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Zemplínčania strelili dva góly a postúpili do štvrťfinále.

Slovnaft Cup - osemfinále

Nové Zámky - Michalovce 0:2 (0:0)

Góly: 59. Brosnan, 89. Danek

 Rozhodovali: Valent – Vitko, Ralbovský, ŽK: Mihálik, Sibanda – Theofanopoulos, Lopez

Futbalisti Zemplína Michalovce postúpili do štvrťfinále Slovnaft Cupu. V stredajšom osemfinále zdolali FKM Nové Zámky 2:0.

Hostia z najvyššej súťaže si víťazstvo zabezpečili v druhom polčase. Prvých 45 minút bolo bez gólov, pričom domáci hrali aktívne a Zemplínčanom sa nedarilo presadiť v útoku.

Rozhodujúci gól dal v 59. minúte Kai Brosnan, ktorý si v pokutovom území narazil loptu s Pillingom a prudkou strelou prekonal Maťašovského.

V 89. minúte pridal druhý gól striedajúci Patrik Danek.

Nové Zámky, ktoré hrajú tretiu najvyššiu súťaž, sa do osemfinále dostali po výhre 3:0 nad Svätým Jurom. Michalovce vyradili Lehotu pod Vtáčnikom, rovnako 3:0.

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