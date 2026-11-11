Michalovce zvládli úlohu favorita bez problémov. Treťoligista držal nádej hodinu

Slovnaft Cup - osemfinále
Nové Zámky - Michalovce 0:2 (0:0)
Góly: 59. Brosnan, 89. Danek
Rozhodovali: Valent – Vitko, Ralbovský, ŽK: Mihálik, Sibanda – Theofanopoulos, Lopez
Futbalisti Zemplína Michalovce postúpili do štvrťfinále Slovnaft Cupu. V stredajšom osemfinále zdolali FKM Nové Zámky 2:0.
Hostia z najvyššej súťaže si víťazstvo zabezpečili v druhom polčase. Prvých 45 minút bolo bez gólov, pričom domáci hrali aktívne a Zemplínčanom sa nedarilo presadiť v útoku.
Rozhodujúci gól dal v 59. minúte Kai Brosnan, ktorý si v pokutovom území narazil loptu s Pillingom a prudkou strelou prekonal Maťašovského.
V 89. minúte pridal druhý gól striedajúci Patrik Danek.
Nové Zámky, ktoré hrajú tretiu najvyššiu súťaž, sa do osemfinále dostali po výhre 3:0 nad Svätým Jurom. Michalovce vyradili Lehotu pod Vtáčnikom, rovnako 3:0.