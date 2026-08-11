Spor dvoch klubov Premier League. Majiteľ Nottinghamu podal žalobu aj na fanúšikov

Evangelos Marinakis, majiteľ Nottinghamu Forest, žaluje Crystal Palace. Dôvodom je transparent fanúšikov londýnskeho klubu, na ktorom bol zobrazený, ako drží zbraň pri hlave stredopoliara Morgana Gibbsa-Whitea.
Marinakisov právny tím podal v pondelok na londýnsky súd žalobu pre ohováranie proti Crystal Palace a „neznámym osobám“.
Stalo sa tak takmer rok po tom, ako fanúšikovia transparent rozvinuli počas vzájomného zápasu Premier League, ktorý sa skončil remízou 1:1.
Popri obrázku bolo na transparente napísané: „Pán Marinakis nie je zapojený do vydierania, ovplyvňovania zápasov, obchodovania s drogami ani korupcie.“
Grécky magnát pôsobiaci v lodnej doprave a médiách dlhodobo odmieta akékoľvek pochybenie v súvislosti s týmito obvineniami.
Zápas z 24. augusta minulého roka sa hral v čase zvýšeného napätia po tom, ako Nottingham Forest zaujal miesto Crystal Palace v Európskej lige.
Londýnsky klub preradili do Konferenčnej ligy za porušenie pravidiel UEFA týkajúcich sa vlastníctva viacerých klubov.
Päťdesiatdeväťročný grécky podnikateľ Marinakis vlastní okrem Nottinghamu Forest aj grécky Olympiakos Pireus a portugalský klub Rio Ave. Informácie priniesla agentúra AFP.