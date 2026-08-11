Spor dvoch klubov Premier League. Majiteľ Nottinghamu podal žalobu aj na fanúšikov

Evangelos Marinakis.
Evangelos Marinakis. (Autor: REUTERS)
TASR|11. aug 2026 o 07:41
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Dôvodom je transparent fanúšikov londýnskeho klubu, na ktorom bol zobrazený, ako drží zbraň pri hlave stredopoliara Morgana Gibbsa-Whitea.

Evangelos Marinakis, majiteľ Nottinghamu Forest, žaluje Crystal Palace. Dôvodom je transparent fanúšikov londýnskeho klubu, na ktorom bol zobrazený, ako drží zbraň pri hlave stredopoliara Morgana Gibbsa-Whitea.

Marinakisov právny tím podal v pondelok na londýnsky súd žalobu pre ohováranie proti Crystal Palace a „neznámym osobám“.

Stalo sa tak takmer rok po tom, ako fanúšikovia transparent rozvinuli počas vzájomného zápasu Premier League, ktorý sa skončil remízou 1:1.

Popri obrázku bolo na transparente napísané: „Pán Marinakis nie je zapojený do vydierania, ovplyvňovania zápasov, obchodovania s drogami ani korupcie.“

Grécky magnát pôsobiaci v lodnej doprave a médiách dlhodobo odmieta akékoľvek pochybenie v súvislosti s týmito obvineniami.

Zápas z 24. augusta minulého roka sa hral v čase zvýšeného napätia po tom, ako Nottingham Forest zaujal miesto Crystal Palace v Európskej lige.

Londýnsky klub preradili do Konferenčnej ligy za porušenie pravidiel UEFA týkajúcich sa vlastníctva viacerých klubov.

Päťdesiatdeväťročný grécky podnikateľ Marinakis vlastní okrem Nottinghamu Forest aj grécky Olympiakos Pireus a portugalský klub Rio Ave. Informácie priniesla agentúra AFP.

Premier League

    Evangelos Marinakis.
    Evangelos Marinakis.
    Spor dvoch klubov Premier League. Majiteľ Nottinghamu podal žalobu aj na fanúšikov
    dnes 07:41
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