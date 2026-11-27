Premier League - 12. kolo
Nottingham Forest - FC Chelsea 3:2 (1:0)
Góly: 51. a 72. Gibbs-White (prvý z 11 m), 5. Igor Jesus - 54. a 89. Emegha
Futbalisti Nottinghamu Forest zvíťazili v piatkovom zápase 12. kola anglickej Premier League nad Chelsea 3:2.
Dvoma gólmi sa na ich triumfe podieľal Morgan Gibbs-White. „Lesníci“ zaznamenali len tretiu výhru v sezóne a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 14. miesto. „The Blues“ utrpeli tretiu ligovú prehru za sebou a sú ôsmi.
Domácich poslal do vedenia už v 5. minúte Igor Jesus a v 51. minúte zvýšil Gibbs-White z pokutového kopu.
Chelsea odpovedala o tri minúty zásluhou striedajúceho Emmanuela Emeghu, no v 73. minúte obnovil dvojgólový náskok Forest svojím druhým zásahom v dueli Gibbs-White.
V závere ešte hlavičkou skorigoval skóre ďalší dvojgólový strelec Emegha. Nottingham zdolal Chelsea na domácom trávniku prvýkrát od roku 1997.