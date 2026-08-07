Nórsky zväz žiada koniec Infantina na čele FIFA: Už pre neho neexistuje cesta späť

Nórsky futbalový zväz NFF požaduje odstúpenie šéfa svetového futbalu Gianniho Infantina.
Vedenie zväzu sa na tom zhodlo na svojom zasadnutí a požiadavku na odchod kritizovaného funkcionára oznámila jeho predsedníčka Lise Klavenessová na tlačovej konferencii.
Podľa Nórov už Infantino nemá potrebnú dôveru na to, aby v súčasnosti stabilne viedol FIFA.
„Už pre neho neexistuje cesta späť,“ uviedla Klavenessová, ktorá patrí dlhodobo k najväčším kritikom švajčiarskeho prezidenta FIFA.
Infantino, ktorý chce v budúcom roku usilovať o znovuzvolenie do vedúcej funkcie, vyvolal odpor viacerých národných zväzov z celkového počtu 211 členských krajín FIFA návrhom na predaj časti práv na svetové šampionáty do súkromných rúk.
Hoci od tohto plánu oficiálne ustúpil, kritické hlasy na jeho adresu pokračujú a silnejú, najmä v Európe, ale aj v ďalších krajinách.
Európsku futbalovú úniu UEFA, ktorá má 55 členských krajín, nepresvedčilo ani upustenie od plánu, ani ospravedlnenie FIFA.
Naďalej hrozí bojkotom súťaží FIFA, pretože jej chýbajú záruky, že k podobnému pokusu v budúcnosti už nedôjde.
Infantinov zámer narazil aj u ázijskej konfederácie AFC so 46 členskými krajinami, hoci napríklad Katar či Spojené arabské emiráty patria k výnimkám a doteraz sa nevyjadril ani organizátor majstrovstiev sveta 2034 Saudská Arábia.
V Severnej a Strednej Amerike a Karibiku sa konfederácia CONCACAF (35 krajín) postavila na stranu UEFA, no najnovšie Mexiko ako spoluorganizátor nedávnych majstrovstiev sveta vyjadrilo súčasnému šéfovi podporu.
Juhoamerická konfederácia CONMEBOL (10 krajín) sa proti Infantinovým plánom vymedzila, ale vo štvrtkovom vyhlásení odmietla akékoľvek pokusy o jeho odvolanie.
Argentínsky zväz v liste zaslanom Infantinovi podporil prácu FIFA za posledné obdobie a ocenil jej zameranie na celosvetový rozvoj.
Neochvejnú podporu má Infantino v súčasnosti v africkej konfederácii CAF, ktorá sa za neho po štvrtkovom zasadnutí jednomyseľne postavila v mene všetkých 54 krajín.
Oceánia s 11 zástupcami podľa agentúry SID čaká so svojím stanoviskom až na zasadnutie výkonného výboru v nasledujúcom týždni.