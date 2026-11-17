Prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
5. skupina:
Nórsko - Slovensko 2:3 (0:2)
Góly: 50. a 77. Rajkovič - 6. Charamza, 34. Lembakoali (z 11 m), 57. Žofčák
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili aj vo svojom záverečnom zápase na turnaji prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy.
V utorok triumfovali nad Nórskom 3:2 a účinkovanie v 5. skupine uzavreli na prvom mieste tabuľky bez straty bodu. Zverenci trénera Martina Žambu mali postup do ďalšej fázy istý už pred stretnutím.
Medzi strelcov sa znovu zapísal šestnásťročný talent Alan Maël Lembakoali. Hetrik zaznamenal už pri výhre 6:0 nad Maltou a zopakoval ho aj v súboji s Holandskom (4:2). Po troch reprezentačných zápasoch tak má na konte už sedem gólov.
Z prvej fázy ide ďalej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Okrem Slovákov sa z postupu tešili aj druhí Nóri.
Krajiny sa následne rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.