Góly Haalanda otriasli v Nórsku zemou. Fanúšikovia burácali aj pri udelení žltej karty

Dva góly nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda v úvodnom zápase na MS vo futbale doslova otriasli zemou v jeho rodnej krajine.
Počas jeho dvoch presných zásahov v stretnutí I-skupiny s Irakom (4:1) zaznamenal seizmometer v meste Bergen „jasné signály“.
Haaland sa presadil v 29. a 43. minúte. Seizmologický inštitút Norsar v tom čase zaznamenal signály spôsobené oslavami fanúšikov v blízkosti meracej stanice.
Podľa Norsaru boli o niečo slabšie signály zaznamenané aj pri úvodnom výkope, ďalších góloch Nórska, pri žltej karte udelenej irackému obrancovi Zaidovi Tahseenovi a pri záverečnom hvizde.
„Keď veľa ľudí súčasne reaguje na dôležité športové momenty, ich kolektívne pohyby môžu generovať vibrácie v zemi, ktoré registrujú citlivé seizmometre,“ citovala z vyjadrenia Norsaru agentúra DPA.
Merateľné otrasy spôsobené fanúšikmi na športových či kultúrnych podujatiach nie sú nič nové. Nedávno spôsobili malé zemetrasenie fanúšikovia Montrealu Canadiens počas zápasu play-off zámorskej NHL proti Buffalu Sabres.