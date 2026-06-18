    Góly Haalanda otriasli v Nórsku zemou. Fanúšikovia burácali aj pri udelení žltej karty

    Radosť nórskych futbalistov v zápase proti Iraku na MS 2026.
    Radosť nórskych futbalistov v zápase proti Iraku na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 11:15
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    Nórsko burácalo pri góloch Erlinga Haalanda na MS vo futbale.

    Dva góly nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda v úvodnom zápase na MS vo futbale doslova otriasli zemou v jeho rodnej krajine.

    Počas jeho dvoch presných zásahov v stretnutí I-skupiny s Irakom (4:1) zaznamenal seizmometer v meste Bergen „jasné signály“.

    Haaland sa presadil v 29. a 43. minúte. Seizmologický inštitút Norsar v tom čase zaznamenal signály spôsobené oslavami fanúšikov v blízkosti meracej stanice.

    Podľa Norsaru boli o niečo slabšie signály zaznamenané aj pri úvodnom výkope, ďalších góloch Nórska, pri žltej karte udelenej irackému obrancovi Zaidovi Tahseenovi a pri záverečnom hvizde.

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    „Keď veľa ľudí súčasne reaguje na dôležité športové momenty, ich kolektívne pohyby môžu generovať vibrácie v zemi, ktoré registrujú citlivé seizmometre,“ citovala z vyjadrenia Norsaru agentúra DPA.

    Merateľné otrasy spôsobené fanúšikmi na športových či kultúrnych podujatiach nie sú nič nové. Nedávno spôsobili malé zemetrasenie fanúšikovia Montrealu Canadiens počas zápasu play-off zámorskej NHL proti Buffalu Sabres.

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