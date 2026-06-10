Tím udržal v najvyššej súťaži. Komárno predĺžilo zmluvu s 30-ročným trénerom

Tréner Komárna Norbert Czibor.
Tréner Komárna Norbert Czibor. (Autor: TASR)
TASR|10. jún 2026 o 12:12
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Tím sa mu podarilo udržať v baráži.

Futbalistov KFC Komárno povedie v sezóne 2026/27 najvyššej slovenskej súťaže Norbert Czibor.

Klub z juhu Slovenska oznámil pokračovanie spolupráce s 30-ročným kormidelníkom v stredu na sociálnej sieti.

Czibor sa stal dočasným hlavným trénerom po konci Mikuláša Radványiho na konci apríla.

V závere sezóny sa mužstvo Komárna pod jeho vedením vyhlo priamemu zostupu a v baráži o účasť v Niké lige zvládlo dvojzápas s druholigovým Zvolenom. Pred Radványiho odchodom bol jeho asistentom.

„Na základe odvedenej práce a spoločných predstáv sa vedenie nášho klubu rozhodlo pre pokračovanie, takže aj v sezóne 2026/27 bude náš tím viesť on,“ napísal KFC na sociálnej sieti.

Slovensko

    Tréner Komárna Norbert Czibor.
    Tréner Komárna Norbert Czibor.
    Tím udržal v najvyššej súťaži. Komárno predĺžilo zmluvu s 30-ročným trénerom
    dnes 12:12
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