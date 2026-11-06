Hviezdy Barcelony aj traja nováčikovia. Španieli odhalili nomináciu na Česko

V nominácii španielskych futbalistov na zápas Ligy národov v Prahe nechýba okrem zraneného kapitána Rodriho žiadna z opôr tímu.
Na Letnej by sa tak 12. novembra mal predstaviť okrem iných aj hviezdny krídelník Barcelony Lamine Yamal. Za úradujúcich majstrov sveta aj Európy môžu prvýkrát nastúpiť traja nováčikovia.
„La Roja“ zverejnila nomináciu trénera Luisa de la Fuenteho na sociálnych sieťach. Rodriho absencia nie je prekvapením, o jeho zranení informovala Barcelona už v stredu.
Najlepší hráč letných majstrovstiev sveta tak nepomôže svojmu tímu v boji o prvé miesto v skupine A3.
Španieli majú dve kolá pred koncom trojbodový náskok pred Anglickom, ktoré privítajú 15. novembra v záverečnom zápase.
Rodri bol jedným z troch strelcov Španielska pred mesiacom pri domácom víťazstve 3:1 nad Českom.
Úvodný gól zápasu strelil Yamal, ktorý je spolu s autorom tretieho gólu Mikelom Merinom opäť v nominácii. Reprezentačnú premiéru si môže odbiť aj dvojica z Betisu Sevilla.
Brankár Álvaro Valles aj stredopoliar Marc Roca sa pozvánky dočkali až vo veku 29 rokov.
Nominácia Španielska
Brankári: Unai Simón (Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Valles (Betis Sevilla)
Obrancovia: Aymeric Laporte (Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill, Alejandro Grimaldo (obaja Atlético Madrid), Marc Cucurella, Dean Huijsen (obaja Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Jacobo Ramón (Como)
Stredopoliari: Pedri González, Fermín López (všetci Barcelona), Martín Zubimendi, Mikel Merino (obaja Arsenal), Fabián Ruiz (Paris St. Germain), Álex Baena, Pablo Barrios (obaja Atlético Madrid), Marc Roca (Betis Sevilla)
Útočníci: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris St. Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Bilbao), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (obaja San Sebastian), Roberto Fernández (Espaňol Barcelona)
O osem rokov mladší Jacobo Ramón je oporou talianskeho Coma, ktoré prežíva výbornú sezónu v Serii A aj Lige majstrov.