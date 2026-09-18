V nominácii Španielska sú takmer všetci majstri sveta. Tréner povolal aj dvoch nováčikov

V nominácii Španielska, ktoré bude v októbri súperom českých futbalistov v Lige národov, je 22 majstrov sveta z tohtoročného šampionátu.
Tréner Luis de la Fuente oznámil nomináciu prostredníctvom videa, ktoré bolo natočené v Ceute.
V dvadsaťšesťčlennom kádri sú aj dvaja nováčikovia – brankár Josep Martínez z Interu Miláno a útočník Roberto Fernández z Espanyolu.
VIDEO: Luis de la Fuente oznámil nomináciu
Naopak, vracajú sa stredopoliar Barcelony Fermín López a obranca Realu Madrid Dean Huijsen, ktorí na majstrovstvách sveta chýbali.
De la Fuente povolal prakticky celý tím z letného šampionátu v Severnej Amerike. Chýba iba zranená trojica – brankár Joan García, záložník Gavi a útočník Borja Iglesias – a tiež obranca Marcos Llorente, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru.
Nominácia Španielska
Brankári: Unai Simón (Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter Miláno)
Obrancovia: Aymeric Laporte (Bilbao), Pau Cubarsí, Eric García (obaja Barcelona), Marc Pubill, Alejandro Grimaldo (obaja Atlético Madrid), Marc Cucurella, Dean Huijsen (obaja Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)
Stredopoliari: Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López (všetci Barcelona), Martín Zubimendi, Mikel Merino (obaja Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atlético Madrid)
Útočníci: Lamine Yamal, Dani Olmo (obaja Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Bilbao), Mikel Oyarzabal (San Sebastian), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanol Barcelona)
Video s nomináciou bolo v Ceute natočené začiatkom týždňa. De la Fuente tak vyjadril podporu španielskej enkláve na severe Afriky, do ktorej koncom júla nelegálne vniklo až 80 000 ľudí z Maroka.
Španielsko vstúpi do Ligy národov 26. septembra v Anglicku.
O tri dni neskôr doma v ďalšom zápase tretej skupiny privíta Chorvátsko a 3. októbra potom úradujúci majstri sveta privítajú v Oviede českú reprezentáciu.