V nominácii Španielska sú takmer všetci majstri sveta. Tréner povolal aj dvoch nováčikov

Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente. (Autor: TASR/AP)
ČTK|18. sep 2026 o 13:36
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Španielsko vstúpi do Ligy národov 26. septembra v Anglicku.

V nominácii Španielska, ktoré bude v októbri súperom českých futbalistov v Lige národov, je 22 majstrov sveta z tohtoročného šampionátu.

Tréner Luis de la Fuente oznámil nomináciu prostredníctvom videa, ktoré bolo natočené v Ceute.

V dvadsaťšesťčlennom kádri sú aj dvaja nováčikovia – brankár Josep Martínez z Interu Miláno a útočník Roberto Fernández z Espanyolu.

VIDEO: Luis de la Fuente oznámil nomináciu

Naopak, vracajú sa stredopoliar Barcelony Fermín López a obranca Realu Madrid Dean Huijsen, ktorí na majstrovstvách sveta chýbali.

De la Fuente povolal prakticky celý tím z letného šampionátu v Severnej Amerike. Chýba iba zranená trojica – brankár Joan García, záložník Gavi a útočník Borja Iglesias – a tiež obranca Marcos Llorente, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru.

Nominácia Španielska

Brankári: Unai Simón (Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter Miláno)

Obrancovia: Aymeric Laporte (Bilbao), Pau Cubarsí, Eric García (obaja Barcelona), Marc Pubill, Alejandro Grimaldo (obaja Atlético Madrid), Marc Cucurella, Dean Huijsen (obaja Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Stredopoliari: Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López (všetci Barcelona), Martín Zubimendi, Mikel Merino (obaja Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atlético Madrid)

Útočníci: Lamine Yamal, Dani Olmo (obaja Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Bilbao), Mikel Oyarzabal (San Sebastian), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanol Barcelona)

Video s nomináciou bolo v Ceute natočené začiatkom týždňa. De la Fuente tak vyjadril podporu španielskej enkláve na severe Afriky, do ktorej koncom júla nelegálne vniklo až 80 000 ľudí z Maroka.

Španielsko vstúpi do Ligy národov 26. septembra v Anglicku.

O tri dni neskôr doma v ďalšom zápase tretej skupiny privíta Chorvátsko a 3. októbra potom úradujúci majstri sveta privítajú v Oviede českú reprezentáciu.

Tabuľka skupiny A3

Liga národov

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