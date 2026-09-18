Cristiano Ronaldo stále nekončí. Nový tréner Portugalska ho zaradil do svojej nominácie

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo pokračuje aj vo veku 41 rokov v reprezentácii. Dlhoročný kapitán národného tímu a v súčasnosti hráč saudskoarabského klubu Al-Nassr nechýba v nominácii nového trénera Jorgeho Jesusa na nadchádzajúce zápasy futbalovej Ligy národov.
Ronaldo bude mať ďalšiu možnosť rozšíriť už tak rekordnú bilanciu 233 reprezentačných štartov a 146 gólov.
O jeho pokračovaní v reprezentácii nebolo po tohtoročných majstrovstvách sveta jasno. Ronaldo iba potvrdil, že šiesty šampionát bol jeho posledným, no o ďalšom pôsobení v národnom tíme sa chcel ešte rozhodnúť.
Jesus po júlovom vymenovaní netajil, že by Ronalda v tíme rád mal, a teraz spoločne nadviažu na spoluprácu z klubu, keďže sedemdesiatdvaročný Portugalčan tento rok doviedol Al-Nassr k ligovému titulu.
„Kým bude hrať a zaslúži si nomináciu, ukážem na neho,“ povedal vtedy Jesus. „Na veku nezáleží.
Pozrite sa na Crisa: pod mojím vedením nabehal v zápase osem kilometrov a dosahoval rýchlosť viac ako 25 kilometrov za hodinu. Je neuveriteľne jednoduché s ním pracovať.“
Pri zverejnení nominácie to v piatok Jesus v podstate zopakoval. „Keď bude podávať dobré výkony, bude hrať. Keď nie, hrať nebude. Takto pristupujem ku všetkým,“ vyhlásil Jesus.
Trochu výnimočné postavenie hviezdneho veterána však pripustil. „Áno. Jeho kariéra je výnimočná.
Päťkrát získal Zlatú loptu... Ovplyvňuje to však moje rozhodnutie? Nie. V žiadnom prípade. Ale jednoducho sa od ostatných odlišuje,“ dodal.
V 25-člennej nominácii európskych šampiónov z roku 2016 sú aj ďalšie hviezdy, ako Vitinha a João Neves z Paríža Saint-Germain, Bruno Fernandes z Manchesteru United či Bernardo Silva z Realu Madrid.
Portugalci sa v nadchádzajúcom reprezentačnom okne na prelome septembra a októbra stretnú v elitnej Lige A s Walesom, Dánskom a dvakrát s Nórskom.
Nominácia Portugalska na Ligu národov
Brankári: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Lisabon), Samuel Soares (Benfica Lisabon)
Obrancovia: Goncalo Inacio (Sporting Lisabon), Joao Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio Rím), Nuno Mendes (Paríž Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica Lisabon)
Stredopoliari: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica Lisabon), Joao Neves (Paríž Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paríž Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)
Útočníci: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincao (Al-Ahli), Francisco Conceicao (Juventus Turín), Goncalo Ramos (AC Miláno), Joao Felix (Al-Nassr), Pedro Neto (FC Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray Istanbul)