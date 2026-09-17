Nemecko pod Kloppom s obrovskou nomináciou. Chce spoznať nováčikov a šetriť opory

Futbalový tréner Jürgen Klopp nominoval na svoje prvé štyri zápasy na lavičke nemeckej reprezentácie až 44 hráčov.
Skupinu rozdelil na dva tábory, pričom ten pre stretnutia proti Holandsku a Grécku zahŕňa 24 hráčov. Pred zápasmi proti Srbsku a odvetou v Grécku sa pripojí dvadsiatka iných reprezentantov.
Rozsiahly káder, ktorý vo štvrtok oznámil Klopp, vedie kapitán Joshua Kimmich. Zahŕňa 16 hráčov z uplynulých majstrovstiev sveta a ďalších 16 si môže pripísať svoj debut za národný tím.
Nominácia na septembrové zápasy s Holandskom a Gréckom:
Brankári: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-Andre ter Stegen (Ajax)
Obrancovia: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Miláno), Nathaniel Brown (Bayern Mníchov), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Mníchov), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart)
Stredopoliari: Nadiem Amiri (Mainz), Bambase Conte (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (všetci Bayern Mníchov), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United)
Útočníci: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal)
Zápasová nominácia je limitovaná na 23 hráčov, no nový tréner „Nationalelf“ chce počas štyroch duelov Ligy národov regulovať vyťaženie hráčov a urobiť si prvý obraz o nováčikoch.
Nemci začnú v Holandsku 24. septembra, budú pokračovať doma proti Grécku (27. septembra) a Srbsku (1. októbra).
Počas predĺženej reprezentačnej prestávky stihnú ešte aj odvetu v Grécku (4. októbra).
Medzi nové tváre patria prekvapivé mená ako Bambase Conte z Hoffenheimu, Hennes Behrens z Augsburgu, hráči Freiburgu Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant a Yannik Engelhardt, ako aj Younes Ebnoutalib z Eintrachtu Frankfurt.
Šancu dostal aj Felix Keidel pôsobiaci v tíme nováčika Bundesligy SV Elversberg. Debut by mal zažiť talent 1. FC Kolín Said el Mala, ktorý už bol v minulosti súčasťou nominácie, no nenastúpil na zápas.
Nominácia na októbrové zápasy so Srbskom a Gréckom:
Brankári: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Mníchov)
Obrancovia: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Lipsko), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstaedt (Stuttgart), David Raum (RB Lipsko), Malick Thiaw (Newcastle United)
Stredopoliari: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern Mníchov), Said el Mala (Kolín), Brajan Gruda (RB Lipsko), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksander Pavlovič (Bayern Mníchov), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)
Útočníci: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus)
Ďalší hráči, ako napríklad brankár Marc-André ter Stegen z Ajaxu či krídelníci Serge Gnabry z Bayernu Mníchov a Karim Adeyemi z Barcelony, sa vrátili po tom, čo vynechali majstrovstvá sveta.
Naopak, v kádri nezostalo miesto pre ofenzívnych hráčov Deniza Undava a Leroya Saneho či skúseného brankára Olivera Baumanna.