Zidane pri premiérovej nominácii predstavil päť nových hráčov. Mbappého potvrdil ako kapitána

Nový tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Zinedine Zidane zahrnul do svojej nominácie na prvé stretnutia Ligy národov až päť nových tvárí.
Šancu na debut v národnom mužstve dostanú brankár Guillaume Restes, obrancovia Jeremy Jacquet a Andy Diouf, stredopoliar Lucas Da Cunha a útočník Esteban Lepaul.
Pre zranenia nebude mať kouč k dispozícii Wiliama Salibu alebo Thea Hernandeza, na 23-člennom zozname absentujú aj Aurelien Tchouameni a Marcus Thuram.
Zidane prekvapil úzkou nomináciou, keďže na štyri duely nominoval len 20 hráčov do poľa.
„Od môjho vymenovania na konci júla mám za sebou veľa roboty. Jeden alebo dvaja hráči chýbajú pre nízku zápasovú minutáž. Máme pred sebou dosť dní na to, aby sme sa spoznali. Každý bude musieť byť pripravený hrať,“ citovala agentúra DPA nového reprezentačného trénera Francúzska.
Ten potvrdil, že kapitánom tímu bude naďalej kanonier Realu Madrid Kylian Mbappe.
Zidane prebral „Les Bleus“ po 14-ročnom pôsobení Didiera Deschampsa na lavičke. Francúzov čakajú v najbližšom asociačnom termíne v A-divízii LN duely s Tureckom (piatok 25. septembra o 20.45 h), Belgickom (pondelok 28. septembra o 20.45 h a pondelok 5. októbra o 20.45 h) a Talianskom (piatok 2. októbra o 20.45 h).
Nominácia Francúzska na Ligu národov
Brankári: Mike Maignan (AC Miláno/Tal.), Robin Risser (RC Lens), Guillaume Restes (Toulouse FC)
Obrancovia: Andy Diouf (Inter Miláno/Tal.), Jeremy Jacquet (Liverpool FC/Angl.), Ibrahima Konate (Real Madrid/Šp.), Pierre Kalulu (Juventus Turín/Tal.), Jules Kounde (FC Barcelona/Šp.), Maxence Lacroix (Chelsea FC/Angl.), Adrien Truffert (AFC Bournemouth/Angl.), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov/Nem.)
Stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid/Šp.), Rayan Cherki (Manchester City/Angl.), Lucas Da Cunha (Como 1907/Tal.), Manu Kone (AS Rím/Tal.), Adrien Rabiot (AC Miláno/Tal.), Warren Zaire-Emery (Paríž Saint-Germain)
Útočníci: Bradley Barcola (Liverpool FC/Angl.), Ousmane Dembele, Desire Doue (obaja Paríž Saint-Germain), Esteban Lepaul (Stade Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid/Šp.), Michael Olise (Bayern Mníchov/Nem.)