Nový trenér Česka povolal nováčikov. Chýba kapitán so Schickom a útočník narodený v Nemecku?

Nový španielsky tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia zaradil do svojej prvej nominácie troch nováčikov.
Premiérovú pozvánku do národného A-tímu pred nadchádzajúcimi štyrmi zápasmi Ligy národov dostali stredopoliari Lukáš Ambros, Roman Macek a veľmi prekvapivo aj Matěj Radosta.
Denia na rekordne dlhé jesenné reprezentačné obdobie vybral 26 hráčov. Nomináciu zverejnila Futbalová asociácia ČR na svojej webovej stránke.
V tíme podľa očakávania chýba najlepší strelec posledných rokov Patrik Schick, ktorý po letných majstrovstvách sveta v Amerike prekvapivo ukončil pôsobenie v národnom mužstve a svoje rozhodnutie nezmenil.
Nominácia Česka
Brankári: Lukáš Horníček (Newcastle United), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur)
Obrancovia: Vladimír Coufal, Robin Hranáč (obaja Hoffenheim), Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Tomáš Vlček, David Zima (všetci Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers), Matěj Ryneš (Sparta Praha), Michal Sáček (Górnik Zabrze)
Stredopoliari: Lukáš Ambros (Anderlecht Brusel), Pavel Bucha (Cincinnati), Lukáš Červ, Denis Višinský (obaja Viktoria Plzeň), Adam Karabec (Sparta Praha), Alex Král (FC Kodaň), Ondřej Lingr (Korona Kielce), Roman Macek (Sparta Praha), Lukáš Provod, Michal Sadílek (obaja Slavia Praha), Matěj Radosta (FK Teplice)
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praha), Pavel Šulc (Olympique Lyon)
Vo výbere nie je ani v Nemecku narodený útočník Ryan Naderi, o ktorého nominácii špekulovali médiá.
Denia prevzal český národný tím po tom, čo po nevydarenom vystúpení na šampionáte skončil skúsený tréner Miroslav Koubek. Päťdesiatdvaročný rodák z Albacete sa stal prvým trénerom českej reprezentácie, ktorý nie je československého pôvodu.
S mužstvom ho čaká ostrá premiéra v elitnej divízii Ligy národov. Tím vstúpi do štvorčlennej skupiny A3.
Od 26. septembra do 6. októbra postupne privíta Chorvátsko a Anglicko a predstaví sa aj v Španielsku proti tamojším majstrom sveta a v Anglicku.
Najväčším prekvapením Deniovej prvej nominácie je zaradenie teplického Radostu. Dvadsaťpäťročný krídelník pravdepodobne profitoval aj zo svojej univerzálnosti, keďže môže hrať na pravej aj ľavej strane. V minulosti pôsobil v niekoľkých mládežníckych reprezentačných výberoch.
Ďalší nováčik Ambros prežíva vydarený vstup do sezóny po letnom príchode do Anderlechtu. Dvadsaťdvaročný stredopoliar skóroval za bruselský klub v dvoch zápasoch kvalifikácie Európskej ligy.
V úvode sezóny sa darí aj ďalšiemu stredopoliarovi Mackovi. Dvadsaťdeväťročný hráč sa po prestupe z Mladej Boleslavi do Sparty okamžite usadil v základnej zostave pražského tímu.
Po piatich rokoch sa do reprezentácie vracia obranca Michal Sáček. Dvadsaťdeväťročný zadák Górniku Zabrze má doteraz na konte za národné A-mužstvo jediný štart. Okrem pozície pravého obrancu môže nastúpiť aj ako defenzívny stredopoliar.
V Deniovej nominácii je aj ďalší navrátilec Alex Král. Stredopoliar so 48 reprezentačnými štartmi naposledy nastúpil za český tím pred rokom.
V nominácii figuruje 15 hráčov, ktorí sa zúčastnili letných majstrovstiev sveta. Pre zranenie chýba nedávny kapitán Tomáš Souček.
Stredopoliar West Hamu navyše zvažoval svoju ďalšiu budúcnosť v reprezentácii. Denia zaradil aj slávistov Davida Zimu a Lukáša Provoda, ktorí posledné zápasy vynechali pre zdravotné problémy.