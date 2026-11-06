Česká nominácia priniesla prekvapenia. Návrat bývalého kapitána i nováčikovia

Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia povolal na novembrové zápasy Ligy národov proti Španielsku a v Chorvátsku dvoch nováčikov – krídelníka Idrisa Hopiho z Teplíc a stredopoliara Davida Kozla z Mladej Boleslavi.
Do národného tímu sa prvýkrát po letných majstrovstvách sveta vracia bývalý kapitán Tomáš Souček, ktorý vynechal prvý zraz pod vedením nového španielskeho trénera pre zranenie. Po viac ako dvoch rokoch dostal pozvánku aj obranca Adam Gabriel.
Reprezentácia zverejnila nomináciu na webovej stránke futbalovej asociácie. Český tím odohrá posledné dva tohtoročné zápasy, v ktorých sa pokúsi odvrátiť zostup z elitnej skupiny A Ligy národov.
Prvé štyri stretnutia pod vedením Deniiho zverenci na prelome septembra a októbra prehrali.
Hopi je najväčším prekvapením nominácie
Budúci štvrtok najskôr privítajú v Prahe úradujúcich majstrov sveta aj Európy Španielov a o tri dni neskôr nastúpia v Osijeku proti Chorvátsku.
Hopi je najväčším prekvapením nominácie. Len 18-ročný krídelník začal pravidelnejšie nastupovať v najvyššej českej súťaži až v tejto sezóne.
Prvé dva štarty v najvyššej súťaži si pripísal na konci minulého ročníka v máji a v oboch zápasoch skóroval. Po rodičoch má chorvátske korene, reprezentoval však české mládežnícke výbery.
Kozel dostal premiérovú pozvánku vďaka vydarenej sezóne v drese Mladej Boleslavi. Stredočechom prekvapujúco patrí delené druhé miesto v ligovej tabuľke a 24-ročný stredopoliar pravidelne nastupuje v základnej zostave.
Tomáš Souček sa vracia do reprezentácie
Souček priznal, že po nevydarenom vystúpení českého mužstva na letných majstrovstvách sveta zvažoval svoju ďalšiu budúcnosť v reprezentácii.
Po zmene na poste trénera a príchode Španiela Deniiho namiesto Miroslava Koubka sa však do tímu vracia.
Stredopoliar, ktorý bol kapitánom pred Ladislavom Krejčím, sa začiatkom októbra opäť zapojil do hry za West Ham.
Predtým utrpel na svetovom šampionáte zranenie členka a úvodný zraz pod vedením Deniiho vynechal.
Gabriel a ďalší navrátilci v nominácii
Obranca Plzne Gabriel má na konte zatiaľ iba jeden reprezentačný štart, ktorý absolvoval v marci 2024. Po roku sa do národného mužstva vracia aj stredopoliar Kryštof Daněk.
Okrem Součeka sa po majstrovstvách sveta prvýkrát vracajú do tímu aj obrancovia David Jurásek a David Zima a stredopoliar Lukáš Provod, ktorí takisto chýbali zo zdravotných dôvodov.
V porovnaní s predchádzajúcim reprezentačným zrazom pre zranenia chýbajú Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš a jedna z hlavných opôr ofenzívy, ofenzívny stredopoliar Pavel Šulc.
V nominácii zatiaľ figuruje útočník Adam Hložek, hoci vo štvrtok pre svalové problémy vynechal zápas Hoffenheimu v Európskej lige.