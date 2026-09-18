Dres Anglicka si oblečie dvojica, ktorá chýbala na MS. V nominácii aj talent z Liverpoolu

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel nominoval na blížiace sa zápasy Ligy národov aj obrancu Trenta Alexandra-Arnolda z Realu Madrid a stredopoliara Colea Palmera z FC Chelsea.
Obaja sa nedostali do kádra pre MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade, na ktorých Albión obsadil tretie miesto.
V Tuchelovej nominácii figuruje aj 18-ročný krídelník Rio Ngumoha z Liverpoolu, príležitosť dostal i stredopoliar Bournemouthu Alex Scott. Informovala o tom agentúra AP.
Nominácia Anglicka
Brankári: Jordan Pickford (FC Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)
Obrancovia: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (FC Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa ( (Arsenal FC), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Stredopoliari: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (FC Chelsea), Declan Rice ( Arsenal FC), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Útočníci: Harry Kane (Bayern Mníchov), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal FC), Anthony Gordon (FC Barcelona), Rio Ngumoha (FC Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (FC Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal FC)
Angličania nastúpia proti úradujúcim majstrom sveta Španielom i Chorvátom. Súčasťou septembrového a októbrového asociačného termínu Ligy národov bude aj dvojzápas s Českom.