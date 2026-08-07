Michalovce majú francúzsku posilu na krídle. Klub s ním uzavrel trojročnú zmluvu

Futbalové Michalovce sa posilňujú. Novým mužom v kádri MFK Zemplín je krajný stredopoliar Noa Cervantes, ktorý sa s najvýchodnejším účastníkom I. ligy dohodol na trojročnej spolupráci.
Rýchlonohý futbalista s dobrou ľavačkou zarezáva so žlto-modrými už od polovice júla a nastúpil aj do prípravného zápasu proti Kisvárde.
Počas dvojtýždňovej skúšky tento rodený Francúz, ktorý má aj alžírske občianstvo, presvedčil trénerov o svojich kvalitách a vybojoval si kontrakt.
"Som veľmi rád, že som sa pridal k tomuto klubu. Nemôžem sa dočkať, kedy sa dostanem na ihrisko a ukážem sa fanúšikom. Chcem Michalovciam pomôcť čo najviac.
V tomto klube vidím ideálnu možnosť na to, aby som sa ďalej rozvíjal. Ihriská sú vynikajúce a páči sa mi aj mesto, ktoré je pokojné. A to je pre mňa najdôležitejšie,“ uviedol Noa Cervantes na oficiálnom webe Zemplínčanov.
Na ihrisku sa najpohodlnejšie cíti na pravom krídle. "Mojou silnou stránkou je dynamika. Taktiež rád vyzývam súperov driblingom v situáciách jeden na jedného a kombináciami so spoluhráčmi,“ predstavil sa Cervantes fanúšikom MFK Zemplín.
Michalovce v úvodných dvoch kolách nového ročníka I. ligy vyšli bodovo naprázdno a spolu s nováčikom z Banskej Bystrici im patria v tabuľke posledné dve miesta.
Zverenci trénera Antona Šoltisa to budú chcieť zmeniť už najbližšiu sobotu, keď doma od 18.00 h hostia KFC Komárno.
Hrotovým útočníkom v tíme Michaloviec je Elvis Mashike, ktorý si ešte v minulej sezóne obliekal dres práve Komárna. V 29 zápasoch strelil 5 gólov a pridal 3 asistencie.
"V našej lige nie je žiadny súper ľahký, preto s Komárnom čakám ťažký zápas. Myslím si, že to bude veľký boj. Pred vlastnými fanúšikmi sa musíme prezentovať výkonom ako nedávno v Žiline. Keď zahráme tak, ako minule, tri body zostanú doma,“ povedal Mashike.
Futbalista z Demokratickej republiky Kongo sa nebude dívať na Komárno ako na bývalý svoj klub.
"Nechcem byť extra motivovaný, sústredím sa na to, aby som bol disciplinovaný. Nebudem mať v podvedomí, že hrám proti nedávnemu klubu.
V hlave budem mať len to, že som hráč Michaloviec, ktorým chcem pomôcť najviac ako viem.
Pevne verím, že ak dáme prvý gól, potom to už pôjde. Takisto to platí aj u mňa. Túžim sa už konečne strelecky presadiť," dodal robustný útočník.