Michalovce majú francúzsku posilu na krídle. Klub s ním uzavrel trojročnú zmluvu

Noa Cervantes
Noa Cervantes (Autor: mfkzemplin.sk)
SITA|7. aug 2026 o 13:17
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Presvedčil trénerov o svojich kvalitách a vybojoval si kontrakt.

Futbalové Michalovce sa posilňujú. Novým mužom v kádri MFK Zemplín je krajný stredopoliar Noa Cervantes, ktorý sa s najvýchodnejším účastníkom I. ligy dohodol na trojročnej spolupráci.

Rýchlonohý futbalista s dobrou ľavačkou zarezáva so žlto-modrými už od polovice júla a nastúpil aj do prípravného zápasu proti Kisvárde.

Počas dvojtýždňovej skúšky tento rodený Francúz, ktorý má aj alžírske občianstvo, presvedčil trénerov o svojich kvalitách a vybojoval si kontrakt.

"Som veľmi rád, že som sa pridal k tomuto klubu. Nemôžem sa dočkať, kedy sa dostanem na ihrisko a ukážem sa fanúšikom. Chcem Michalovciam pomôcť čo najviac.

V tomto klube vidím ideálnu možnosť na to, aby som sa ďalej rozvíjal. Ihriská sú vynikajúce a páči sa mi aj mesto, ktoré je pokojné. A to je pre mňa najdôležitejšie,“ uviedol Noa Cervantes na oficiálnom webe Zemplínčanov.

Na ihrisku sa najpohodlnejšie cíti na pravom krídle. "Mojou silnou stránkou je dynamika. Taktiež rád vyzývam súperov driblingom v situáciách jeden na jedného a kombináciami so spoluhráčmi,“ predstavil sa Cervantes fanúšikom MFK Zemplín.

Michalovce v úvodných dvoch kolách nového ročníka I. ligy vyšli bodovo naprázdno a spolu s nováčikom z Banskej Bystrici im patria v tabuľke posledné dve miesta.

Zverenci trénera Antona Šoltisa to budú chcieť zmeniť už najbližšiu sobotu, keď doma od 18.00 h hostia KFC Komárno.

Hrotovým útočníkom v tíme Michaloviec je Elvis Mashike, ktorý si ešte v minulej sezóne obliekal dres práve Komárna. V 29 zápasoch strelil 5 gólov a pridal 3 asistencie.

"V našej lige nie je žiadny súper ľahký, preto s Komárnom čakám ťažký zápas. Myslím si, že to bude veľký boj. Pred vlastnými fanúšikmi sa musíme prezentovať výkonom ako nedávno v Žiline. Keď zahráme tak, ako minule, tri body zostanú doma,“ povedal Mashike.

Futbalista z Demokratickej republiky Kongo sa nebude dívať na Komárno ako na bývalý svoj klub.

"Nechcem byť extra motivovaný, sústredím sa na to, aby som bol disciplinovaný. Nebudem mať v podvedomí, že hrám proti nedávnemu klubu.

V hlave budem mať len to, že som hráč Michaloviec, ktorým chcem pomôcť najviac ako viem.

Pevne verím, že ak dáme prvý gól, potom to už pôjde. Takisto to platí aj u mňa. Túžim sa už konečne strelecky presadiť," dodal robustný útočník.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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