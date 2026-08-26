Šporar sa vracia do základnej jedenástky. Zostava Slovana na odvetu s Celje

Andraž Šporar
Andraž Šporar (Autor: TASR)
Sportnet|26. aug 2026 o 20:15
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Pozrite si zostavy zápasu NK Celje - ŠK Slovan Bratislava v 2. zápase play-off Ligy majstrov.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v odvetnom druhom zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému majstrovi NK Celje.

Do brány Slovana sa opäť postaví opora Dominik Takáč.

Obranná štvorica nastúpi v klasickom zložení Cesar Blackman na pravom kraji, stopérsku dvojicu vytvoria Svetozar Markovič a kapitán Kenan Bajrič, zatiaľ čo ľavú stranu obrany pokryje Sandro Cruz.

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Stred poľa bude patriť trojici Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Cristian Martinez

Do útoku sa po zranení vracia kapitán Andraž Šporar, po jeho boku sa predstavia Suleiman Camara a Tigran Barseghjan.

Duel NK Celje - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.

Zápas sa začína 21.00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo.

Zostavy odvety NK Celje - ŠK Slovan Bratislava

NK Celje: Leban - Širvys, Hrka, Tutyškinas, Avdyli - Daniel, Zabukovnik, Sešlar - Kvesič, Kotnik, Dukuly

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Camara

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu
    Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov
    dnes 21:26
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