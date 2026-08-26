Šporar sa vracia do základnej jedenástky. Zostava Slovana na odvetu s Celje

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes nastúpia v odvetnom druhom zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému majstrovi NK Celje.
Do brány Slovana sa opäť postaví opora Dominik Takáč.
Obranná štvorica nastúpi v klasickom zložení Cesar Blackman na pravom kraji, stopérsku dvojicu vytvoria Svetozar Markovič a kapitán Kenan Bajrič, zatiaľ čo ľavú stranu obrany pokryje Sandro Cruz.
Stred poľa bude patriť trojici Rahim Ibrahim, Peter Pokorný a Cristian Martinez
Do útoku sa po zranení vracia kapitán Andraž Šporar, po jeho boku sa predstavia Suleiman Camara a Tigran Barseghjan.
Duel NK Celje - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zápas sa začína 21.00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo.
Zostavy odvety NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
NK Celje: Leban - Širvys, Hrka, Tutyškinas, Avdyli - Daniel, Zabukovnik, Sešlar - Kvesič, Kotnik, Dukuly
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Camara