VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú odvetný zápas play-off Ligy majstrov na pôde slovinského majstra NK Celje.
Slovan Bratislava šiel v 18. minúte do vedenia 1:0. Andraž Šporar si v pokutovom území prebral loptu a pohotovou strelou preloboval domáceho brankára Zana Lebana.
Celje následne v 34. minúte vyrovnalo po zásahu videorozhodcu. Po faule Barseghjana v pokutovom území hlavný arbiter najprv nechal hru pokračovať, no po preskúmaní situácie nariadil penaltu. Svit Sešlar prekonal Takáča strelou k ľavej žrdi.
Pozrite si góly zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
VIDEO: Gól Šporara na 1:0
VIDEO: Gól Sešlara na 1:1