VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov

Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu
Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu (Autor: TASR)
Sportnet|26. aug 2026 o 21:26 (aktualizované 26. aug 2026 o 21:40)
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Slovan Bratislava hrá o postup do Ligy majstrov na pôde NK Celje.

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú odvetný zápas play-off Ligy majstrov na pôde slovinského majstra NK Celje.

Slovan Bratislava šiel v 18. minúte do vedenia 1:0. Andraž Šporar si v pokutovom území prebral loptu a pohotovou strelou preloboval domáceho brankára Zana Lebana.

Celje následne v 34. minúte vyrovnalo po zásahu videorozhodcu. Po faule Barseghjana v pokutovom území hlavný arbiter najprv nechal hru pokračovať, no po preskúmaní situácie nariadil penaltu. Svit Sešlar prekonal Takáča strelou k ľavej žrdi.

Pozrite si góly zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.

VIDEO: Gól Šporara na 1:0

VIDEO: Gól Sešlara na 1:1

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu
    Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu NK Celje - Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov
    dnes 21:26
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