Slovan čaká duel roka. Kde sledovať zápas NK Celje - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Futbalistov Slovana Bratislava čaká najdôležitejší zápas roka. Ak ho zvládne, splní si svoj sen a po dvoch rokoch si opäť zaistí účasť v hlavnej časti Ligy majstrov.
V prvom súboji play off na Tehelnom poli si nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, keď proti NK Celje len remizovali 1:1.
Rovnakým výsledkom sa skončil aj prvý vzájomný duel týchto dvoch tímov v 2. predkole LM pred dvoma rokmi, vtedy však boli roly vymenené a Slovan hral odvetu doma.
So slovinským klubom si poradil 5:0 a neskôr premiérovo postúpil do hlavnej fázy „milionárskej“ súťaže.
Úradujúci slovenskí majstri si však budú musieť poradiť s faktom, že v play off európskych súťaží od roku 2021 vonku nevyhrali ani raz. Ich bilancia je jedna remíza a štyri prehry so skóre 5:14.
Pred dvoma rokmi slovenský majster play-off proti FC Midtjylland zvládol. Prvý zápas vonku remizoval 1:1 a v odvete doma vyhral 3:2. Víťazný gól dal Tigran Barseghjan v 82. minúte.
Slovan v tejto sezóne odohral deväť súťažných zápasov a stále neprehral. Obe remízy si pripísal v domácej aréne – s FC Iberia a Celje zhodne 1:1. Na súperových štadiónoch všetky stretnutia vyhral.
Slovan už teraz má garantovanú účasť v Európskej lige, čo mu zaručuje zárobok okolo desať miliónov eur. Ak by vyradil Slovincov, získal by ešte zhruba raz toľko. A možno ešte viac.
Každý klub v skupine LM získa minimálne 18,6 milióna eur len za účasť. Okrem toho kluby dostanú sumy za takzvaný hodnotový pilier, teda podiel z televíznych práv a sumu podľa umiestnenia tímu v klubovom koeficiente.
Na rozdiel od 2. a 3. predkola Ligy majstrov už zápasy slovenského majstra nevysiela STVR.
Duel štartuje o 21:00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport 5 či streamovacia platforma Voyo.
Duel NK Celje - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.