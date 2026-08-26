Slovan čaká duel roka. Kde sledovať zápas NK Celje - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Na snímke gólová radosť hráčov Slovana po úvodnom góle počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
Na snímke gólová radosť hráčov Slovana po úvodnom góle počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje. (Autor: TASR)
Sportnet|26. aug 2026 o 07:00
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Pozrite si TV program odvety NK Celje - ŠK Slovan Bratislava v play off Ligy majstrov.

Futbalistov Slovana Bratislava čaká najdôležitejší zápas roka. Ak ho zvládne, splní si svoj sen a po dvoch rokoch si opäť zaistí účasť v hlavnej časti Ligy majstrov.

V prvom súboji play off na Tehelnom poli si nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, keď proti NK Celje len remizovali 1:1.

Rovnakým výsledkom sa skončil aj prvý vzájomný duel týchto dvoch tímov v 2. predkole LM pred dvoma rokmi, vtedy však boli roly vymenené a Slovan hral odvetu doma. 

So slovinským klubom si poradil 5:0 a neskôr premiérovo postúpil do hlavnej fázy „milionárskej“ súťaže. 

Úradujúci slovenskí majstri si však budú musieť poradiť s faktom, že v play off európskych súťaží od roku 2021 vonku nevyhrali ani raz. Ich bilancia je jedna remíza a štyri prehry so skóre 5:14.

Pred dvoma rokmi slovenský majster play-off proti FC Midtjylland zvládol. Prvý zápas vonku remizoval 1:1 a v odvete doma vyhral 3:2. Víťazný gól dal Tigran Barseghjan v 82. minúte.

Slovan v tejto sezóne odohral deväť súťažných zápasov a stále neprehral. Obe remízy si pripísal v domácej aréne – s FC Iberia a Celje zhodne 1:1. Na súperových štadiónoch všetky stretnutia vyhral.

Slovan už teraz má garantovanú účasť v Európskej lige, čo mu zaručuje zárobok okolo desať miliónov eur. Ak by vyradil Slovincov, získal by ešte zhruba raz toľko. A možno ešte viac.

Každý klub v skupine LM získa minimálne 18,6 milióna eur len za účasť. Okrem toho kluby dostanú sumy za takzvaný hodnotový pilier, teda podiel z televíznych práv a sumu podľa umiestnenia tímu v klubovom koeficiente.

Na rozdiel od 2. a 3. predkola Ligy majstrov už zápasy slovenského majstra nevysiela STVR.

Duel štartuje o 21:00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport 5 či streamovacia platforma Voyo.

Duel NK Celje - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

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