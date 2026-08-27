Na tribúne to zhúklo, mal som zimomriavky, vraví tréner. Dedina dlho trápila favorita

Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že sa nehrá bežný ligový zápas. Tribúna bola kompletne zaplnená, v areáli rozvoniavali guláš či pečená klobása a tí, ktorí prišli neskoro, stáli až za plotom ihriska.
Jedinečná atmosféra futbalového Slovnaft Cupu dorazila aj do Nitrianskeho Rudna, kde bolo približne 700 fanúšikov zvedavých na súboj proti Prievidzi.
Konfrontácia mužstiev, ktoré delia tri výkonnostné súťaže, mala jasného favorita, no ten sa musel mať na pozore až do záverečných minút.
Aj vďaka gólom zo štandardných situácií napokon prievidzský Baník vyhral 3:1 a zaistil si miestenku v treťom kole pohárovej súťaže.
"Myslím si, že zápas splnil svoj účel. My sme dosiahli to, prečo sme sem prišli a ľudia si užili napínavý duel," hovoril tréner Filip Hlohovský.
Iba dvojgólový náskok
Medzi prítomnými divákmi nechýbala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková či starosta domácej obce Robert Štrbák.
Od úvodných minút bol vidieť výkonnostný rozdiel medzi šiestou a treťou ligou. Hostia boli rýchlejší, dravší, presnejší a na ihrisku dominovali.
Keď 22-ročný Dmytro Laktionov výstavnou strelou z priameho kopu zaznamenal v 17. minúte už svoj druhý gól, črtalo sa jednoznačné víťazstvo.
O štvrťhodinu neskôr to mohlo byť pre Rudno ešte horšie, ale po faule brankára Šimona Bačíka mimo šestnástky siahol rozhodca iba po žltej karte.
"Priznám sa, že až taký rozdiel som nečakal. Chalanov som sa snažil upokojiť, aby robili na ihrisku jednoduché veci. Našťastie sme stále hrali jedenásti," hovoril domáci tréner Miroslav Katrena.
Postupne sa hráči v červených dresoch adaptovali na rýchlosť súpera a nedovolili mu zvýšiť náskok. Hlohovského to mrzelo a hráčom cez prestávku vyčítal, že v niektorých situáciách to brali až príliš na seba.
Gól aj zahodená šanca
Nepotešil ho ani úvod druhého polčasu. Jeho hráči do neho nevstúpili na sto percent koncentrovaní a pykali za to inkasovaným gólom. Po brejku na dvakrát poslal loptu do siete Samuel Barta.
"Martin Hájek dobre vypichol loptu a vysunul ma do nájazdu. Lopta mi ostala pod nohou, brankár ešte prvú strelu vyrazil, ale stihol som to doraziť," uviedol.
Na lavičke náhradníkov sa tešil z gólu aj jeho otec Branislav, ktorý aj v 48 rokoch zvykne nastupovať v záverečných úsekoch ligových stretnutí.
"Hráme spolu už tri alebo štyri roky. Vždy cez polčas idem za ním a niečo mi poradí," povedal Barta mladší, ktorý skóroval aj v 1. kole Slovnaft Cupu, keď spečatil výhru nad Sebedražím 2:0.
"Na tribúne to zhúklo, všetci na lavičke sme sa tešili. Mal som zimomriavky. Bola to krásna emócia. Dať gól treťoligovému tímu sa nám nestáva každý deň.
Od 50. do 75. minúty sme boli Prievidzi vyrovnaným súperom a veril som, že by sa nám mohlo podariť aj vyrovnať skóre," doplnil Katrena.
Nitrianske Rudno sa napokon svojej šance dočkalo a opäť bol v hlavnej úlohe Barta. Avšak, jeho nedôraznú strelu chytil Adam Elischer.
"Štve ma to. Myslel som si, že brankár je viac vybehnutý a chcel som ho prehodiť. Namiesto toho som mu to nahral do rúk. Mal som to napáliť z celej sily," vyčítal si Barta svoje zakončenie.
Eufória zakrátko opadla
Prievidza spálila za stavu 2:1 viacero gólových šancí. V 79. minúte mohol Laktionov zavŕšiť hetrik, ale nepremenil pokutový kop. Bačík vystihol smer jeho strely a udržal Nitrianske Rudno v hre.
O päť minút neskôr však tretíkrát kapituloval, keď ho prekonal ďalší ukrajinský futbalista v službách Baníka Maksym Radčenko. Až po tomto momente si hráči aj fanúšikovia Prievidze oddýchli.
VIDEO: Brankár Šimon Bačík zneškodnil pokutový kop
"Nepovedal by som, že by mi bolo počas zápasu ťažko, ale predsa, keď je to o jeden gól, tak sa to môže hocijako odraziť a zrazu je vyrovnané.
My sme svoju povinnosť splnili, postúpili sme, ale budem sa opakovať, že tento zápas splnil svoj účel a pre domácich to určite bol futbalový sviatok.
Kolektívne hrali veľmi dobre, boli motivovaní a dali do toho maximum. Klobúk dole pred nimi, ako sa s tým popasovali, hoci rozdiel troch líg je enormný," uviedol po zápase Filip Hlohovský.
Bývalý reprezentant má pri spomienke na Slovnaft Cup zmiešané pocity. Hneď v troch ročníkoch po sebe hral finále, no len raz sa tešil z víťazstva.
"Vyhral som so Slovanom, no potom som prehral finále ako hráč Slovana a Senice. Bolo by skvelé toto skóre niekedy vyrovnať už ako tréner, ale k tomu vedie ďaleká cesta," zakončil Hlohovský.
Zážitok na Letnej
Jeho náprotivok Miroslav Katrena takisto začínal v Prievidzi, pričom s vtedajším dorasteneckým tímom si zahral v prvej lige.
Následne hral v českom Letohrade, rovnako tretiu ligu v Dolných Vesteniciach, vyskúšal si pôsobenie v Rakúsku a po hráčskej kariére sa dal na dráhu trénera.
Ako hráč zažil viacero pamätných momentov, no veľmi si cení aj tohtoročný zážitok zo Slovnaft Cupu, hoci jeho tím ťahal za kratší koniec.
"Keď som hral za Letohrad, hrali sme prípravný zápas na Letnej proti Sparte Praha, za ktorú hral bývalý reprezentant Martin Petráš. Prehrali sme 0:5, ale prísť na ten štadión bolo niečo neopísateľné.
Aj dnešný zápas radím vysoko. Z trénerského pohľadu možno aj na prvé miesto. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí to pomohli zorganizovať, pretože ich to stálo veľa úsilia," dodal Katrena.
Prievidzu po tesných výhrach nad Kaniankou 2:1 a Nitrianskym Rudnom 3:1 čaká v 3. kole Slovenského pohára oveľa náročnejší súper. V stredu 2. septembra privíta doma druholigovú Lehotu pod Vtáčnikom.