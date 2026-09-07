Anomália výbornej súťaže. Viacerí chcú titul, postup však nie

Západniarska šiesta liga skupiny Stred patrí v slovenských pomeroch medzi najlepšie z najnižších krajských súťaží dlhodobo. Predvlani bola najkvalitnejšou šiestou ligou temer naisto.
Vtedy ju vyhrala vychádzajúca hviezda AC Nitra, druhé skončilo okresné mesto s futbalovou tradíciou Topoľčany, tretia bola mestská časť krajskej Nitry ŠK Nitra-Dolné Krškany s niekoľkými odchovancami FC Nitra v zostave.
Štvrtá finišovala futbalu oddaná dedina bez exligistov Volkovce, ktorá vystupuje pod hlavičkou FC ViOn Zlaté Moravce C, a ktorá ťahá doteraz rekordnú celoslovenskú sériu 49 majstrovských zápasov bez jedinej prehry.
No a napríklad na šiestej priečke skončilo nitrianske sídlisko hrajúce ako Slovan Chrenová, ktoré čelilo minulú stredu v Slovnaft Cupe pred skoro 4000 divákmi Slovanu Bratislava (0:8).
Len pre ilustráciu, Topoľčany sú dnes piate v štvrtej lige a AC Nitra, po letnej fúzii, už ako FC Nitra B, figuruje v tej istej súťaži na trinástej priečke.
Chybičkou dlhá zimná pauza
Predvlani išiel vyššie nielen víťaz súťaže AC Nitra, ale aj druhé Topoľčany, čo je obhájiteľné, lenže riadiaci zväz vytvoril z plnohodnotnej 16-člennej ligy presunom tímov Topoľčianskeho okresu 14-člennú, v ktorej nasledovala po 13-kolovej jeseni skoro päťmesačná zimná prestávka.
Keď už na to poukazovalo stále viac zainteresovaných trénerov, začali pred touto sezónou prenikať úvahy o možnom doplnení počtu účastníkov na pôvodných šestnásť, no nič sa nezmenilo.
Prebiehajúca jesenná časť skončí už cez víkend 31. októbra - 1. novembra a odvety začnú prvým jarným kolom až 20. marca 2027.
Vyššie buď dvaja, alebo nik
Späť však k postupom, či nezáujmu o ne. Záleží, či sa vynorí niekto, koho sponzorom sa to práve hodí a majú na to. Ak náhodou áno, sezónu bez postupujúceho, strieda ročník s dvomi „víťazmi“.
Z jednej z najlepších šiestych líg na Slovensku nepostúpil vlani nikto. Víťazné Volkovce, ako céčko FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, postúpiť nakoniec ani nemohli, pretože B-tím hrajúci vo Vrábľoch sa nakoniec v piatej lige Juhovýchod udržal, no hore nešiel ani druhý v poradí ŠK Nitra-Dolné Krškany.
V spomínanej sezóne 2024/25 postúpili teda hneď dvaja, nielen majstrovský AC Nitra, ale aj druhé Topoľčany.
V ročníku 2023/24 nevyužil právo postupu prvý Klasov, zato rok predtým majstrovský Báb áno.
Vlani triumf Volkoviec
Vlani sa netajili oprávnene vysokými ambíciami najmä Dolné Krškany, lenže Volkovce ich preskočili nakoniec o 11 bodov a v sezóne snov dvíhali majstrovský pohár.
Nezdolateľné bielo-modré mužstvo finišovalo víťazstvom 3:1 v šiestom Veľkom Cetíne, majstrovskú sezónu oslávilo tradičným posezónnym výjazdom do Vysokých Tatier a spolu s vlaňajšou bilanciou 21 – 5 – 0 natiahlo slovenský rekord bez prehry aktuálne na 49 majstrovských stretnutí.
V tejto sezóne sa rysuje vyrovnanejší boj o titul. Hneď v prvom kole úradujúci majster doma iba remizovali 1:1 s vlani predposlednými Žitavanmi, no nasledujúce štyri zápasy vyhral so skóre 14:6 a v tabuľke sa usadil na priebežnom druhom mieste za stopercentnými Dolnými Krškanmi.
Dve posily od konkurenta
V nitriansko-zlatomoraveckej šiestej lige hrá najmä v tímoch z Podzoborskej oblasti dlhodobo aj viacero bývalým hráčov z najvyšších súťaží a aj toto leto prinieslo niekoľko zaujímavých prestupov.
Svoj káder výrazne posilnili napríklad vlani desiate Kolíňany, zaujali však dva prestupy z majstrovských Volkoviec do konkurenčných Dolných Krškán, kam sa presunuli Lukáš Pénzeš a Mário Kača.
Tým tohtosezónne šance vicemajstra narástli ešte viac, veď zo štvrtoligovej Šoporne sa vrátil osvedčený Marek Hrnčár a z AC Nitra prišli Dominik Domasta a Samuel Sitár.
Krškany netajili postupové ambície už pred minulou sezónou, keď získali - okrem iných posíl - z rakúskeho SC Kittsee bývalého ligového obrancu Jaroslava Machovca a stále sa mohli spoľahnúť na kapitána a vyhláseného kanoniera Juraja Jančiara, ktorý sa aj vlani stal s 18 gólmi tretím najlepším strelcom celej súťaže.
Odštartovali najlepšie
Vlani skončili Dolné Krškany druhé, no dodatočnú ponuku dostať sa do piatej ligy nakoniec nevyužili na rozdiel od Bánova zo šiestej ligy skupiny Východ, ktorý išiel vyššie aj bez prípadnej baráže. V nedávnych prípravných zápasoch ho pritom zvykli zdolávať.
Tento ročník odštartovalo vyzreté mužstvo najlepšie zo všetkých účastníkov a po úvodných štyroch víťazstvách figurovalo na najvyššom stupienku s bilanciou 4 – 0 – 0 a skóre 17:2.
Na nedeľňajší zápas piateho kola však prichádzal nevyspytateľný, no stále nebezpečný Klasov a súboj týchto rivalov sľuboval dobrý futbal.
Po výsledku v prvom kole Slovnaft Cupu FC MOSAP Klasov – ŠK Nitra-Dolné Krškany 0:2 išli ďalej hostia, ktorí potom narazili doma na treťoligový FC Nitra, ktorému podľahli prijateľne 0:2.
Klasov má na viac
Vlani siedmy Klasov má na viac, ako na stred tabuľky, lenže strastiplný úvod tejto sezóny s bilanciou 2 – 0 – 2 pri skóre 14:8 predznamenali už nezvládnuté posledné minúty stretnutia prvého kola doma proti nebezpečným Zbehom.
Klasovčania v ňom po góle čerstvej letnej posily, známeho Brazílčana Clebera viedli ešte v 89. minúte 3:2, no dva zlepené lacné góly znamenali otočku a krutú domácu prehru 3:4.
Skúsené mužstvo, za ktoré chytal ešte pred necelým rokom nitriansky odchovanec a neskôr reprezentačný brankár Štefan Senecký, tak začalo nový ročník, od ktorého si veľa sľubovalo, krkolomným zakopnutím priamo na svojom parádnom štadióniku v strede obce.
Namiesto penalty obrat
„V úvodnom zápase doma proti Zbehom bolo mužstvo namotivované, otočili sme z 0:1 na 3:2, lenže pred samotným koncom potom nebolo potrestané stiahnutie nášho Matúša Turana v pokutovom území, tento moment mužstvo úplne rozladil a namiesto penalty a prípadného zvýšenia náskoku na 4:2, hostia našu stratu koncentrácie potrestali a výsledok úplne otočili,“ vravel 43-ročný tréner FC MOSAP Klasov Marek Kostoláni, inak bývalý mládežnícky reprezentant do 21 rokov.
Po povinných víťazstvách v Rišňovciach 7:0 a doma s lepšiacimi sa Nevidzanmi 3:1, však prišli do Klasova po prvých troch kolách so skóre 19:4 sedembodové a sebavedomé Kolíňany, ktoré sa posilnili nielen o dvoch Kolumbijcov, Brazílčana a Venezuelca.
„Kolíňany, ktorých hru tvorili najmä štyria behaví Juhoameričania, sa aj u nás dostali pomerne rýchlo do vedenia 2:0, čo sme ešte do prestávky stihli skorigovať na priebežný stav 1:2, ale keď sa po zmene strán lámal chlieb, posilnený súper zvýšil na konečných 3:1.
Mimochodom, Kolíňany považujem za čierneho koňa súťaže, v ktorej je aj pre nás takmer päťmesačná prestávka naozaj pridlhá.“
Možnosť postupu nevyužili
Marek Kostoláni sa vyjadril aj k odmietnutému postupu spred dvoch rokov, keď Klasov šiestu ligu vyhral. „V našej súťaži, ktorú hrajú najmä mužstvá z okresu Nitra, je pre nás najdôležitejšia nielen celková úroveň zápasov a kvalita súperov, ale aj ich blízka dostupnosť.
V piatej lige by ubudlo z derby zápasov, pribudli najazdené kilometre i náklady, a ak by v nej chcel hrať nováčik dôstojnú rolu, musel by zainvestovať do nových posíl.“
Vlani skončil Klasov „až“ siedmy. „V tejto sezóne si chceme vlaňajšie konečné umiestnenie určite vylepšiť a postupne sa v tabuľke dostať tak do piateho miesta.
V ofenzíve sa môže mladý kouč oprieť napríklad aj o aktuálne najlepšieho strelca súťaže, sedemgólového Brazílčana s prvoligovými skúsenosťami z Nitry, Trnavy či Slovanu Bratislava Clebera. „Jeho prínos v našej ofenzíve je badateľný. Kombinačné schopnosti, vynikajúci tajming či pokoj pri zakončení si jednoducho nekúpite,“ zakončil.
Kolíňany čiernym koňom?
Tréner Klasova naznačil šance posilnených Kolíňan. Po necelej prvej tretine jesene mali bilanciu 3 – 1 – 0 a so skóre 22:5 boli druhé. „Aj pre nás je táto súťaž ideálna a nad vyššou ani len neuvažujeme. Veď by sme prišli o naše príťažlivé derby zápasy a o cestovaní povedzme až na Žitný ostrov ani hovorím,“ uviedol manažér OŠK Kolíňany Norbert Varga.
„To však neznamená, že by sme v tabuľke nechceli skončiť na čo najvyššom stupienku,“ dodal ešte v piatok pred víkendovým zápasom Kolíňany – Nevidzany činovník OŠK, ktorý nezabudol pripomenúť nárast formy najbližšieho súpera.
Nevidzany vyhrali v Kolíňanoch po góle striedajúceho 18-ročného dorastenca Patrika Studeného z 88. minúty 3:2 a v tabuľke sa predrali vďaka vzájomnému zápasu pred neho.
Jeden a pol tisícová posilnená dedina zažila veľký sviatok v prvom kole Slovenského pohára, keď privítala treťoligový FC Nitra. Kolíňančania sa držali statočne, pred návštevou 450 divákov prehrali tesne 2:3.
V šiestej lige Stred Macron ZsFZ sa teda hrá najmä o zisk ceneného majstrovského pohára a veľkú futbalovú prestíž, zažiť však nefalšovaný boj o postup je predsa len iná káva.
Krškany zostávajú stopercentné
Takmer presne po roku bolo uplynulú nedeľu v Dolných Krškanoch vidieť opäť dobré pasáže a individuálnu kvalitu na oboch stranách. A aj úplne rovnaký konečný rezultát.
ŠK Nitra-Dolné Krškany – FC MOSAP Klasov 4:0 (1:0)
Góly: 33. Jančiar, 57. Hrnčár (11 m), 67. Moravčík, 75. Sova
Diváci: 250
V úvode potešili oko fajnšmekra hostia, Mikleho podrezaná lopta uvoľnila v šestnástke Clebera, ktorého spätná prihrávka spôsobila pred Hippom závar. Potom sa začal pýtať o slovo domáci favorit. Krkoška sprava najskôr spálil dobrú šancu, ale vzápätí po modernej akcii na dva dotyky Kaču a Jančiara netrafil v čistej šanci Krkoška.
To už nebol na trávniku zranený pilier obrany Machovec, no ani to lídra nezastavilo, hoci brankár Klasova Guliš chytil Jančiarovi zoči-voči čistú šancu.
Guliš chytil aj penaltu
V 33. minúte sa kanonier ŠK z päťky opravil (1:0), ale hostia stále žili a o ničom nebolo rozhodnuté.
Po zmene strán našiel Cleber elegantnou časovanou prihrávkou vonkajškom Turana v ideálnom nábehu, no ten trestuhodne nezrovnal skóre.
Potom chytil Guliš jedenástku Jančiarovi, na ďalšiu išiel Hrnčák, ktorý už dostatočne prudko k žrdi pridal poistku – 2:0.Až potom bolo rozhodnuté o výsledku, ktorý ešte Moravčík technicky a Sova nezadržateľne prikrášlili, lebo Kochan na opačnej strane dobrú akciu nedotiahol.
Všetci hráči boli proti
Hoci Tobias Guliš vystihol v 51. minúte za stavu 1:0 smer umiestnenej no slabo kopnutej penalty Juraja Jančiara, to najdôležitejšie v zápase i tak vykonal kapitán a najlepší strelec ŠK Nitra-Dolné Krškany.
V 33. minúte načal otváracím gólom húževnatého a aj kombinačne zdatného súpera. „Keď sa na zápas pozriem z celkového pohľadu, väčšinu času sme mali hru pod kontrolou. S kvalitným súperom, ktorý sa navyše posilnil, sa veľmi dobre poznáme a som rád, že sme ho dokázali zdolať pomerne presvedčivo, hoci niekoľko ďalších šancí, vrátane mojej jedenástky, sme ešte pozahadzovali,“ povedal pre Sportnet aktuálne päťgólový dobre stavaný bombardér, ktorý sa venoval aj boxu.
„Mrzí ma nepremenený pokutový kop, ale dovolím si povedať, že proti kvalitnému súperovi sa za svoj výkon nemusíme hanbiť.“
Keď musel za stavu 0:0 v 23. minúte nútene zísť z ihriska skúsený Jaroslav Machovec, zdalo sa, že hostia to môžu využiť. „Jarovi sa obnovilo zranenie lýtkového svalu, ale máme dostatočne široký káder, aby sme novú situáciu zvládli.“
Dokonca nasledovala silná dvadsaťminútovka s tromi čistými šancami. „Potrebovali sme už otvoriť skóre, tlak sme preto vystupňovali, škoda len, že na prestávku sme odchádzali iba s jednogólovým náskokom. V druhom polčase sme však dominovali už takmer jasne.“
Prečo teda nevyužili Krškany po minulej sezóne ponuku ísť do vyššej súťaže, zisťujeme u kapitána a lídra kabíny. „Za kabínu môžem povedať, že výsledkom našej debaty bolo nakoniec jednohlasné nie.
Všetci hráči sme sa zhodli, že cestovať za súperom o hodinu či dve dlhšie, nám nevyhovuje. Navyše, nechceme prísť o derby zápasy s našimi blízky súpermi, u ktorých máme aj veľa kamarátov.
Táto súťaž nám naozaj sedí, i keď až päťmesačná zimná prestávka je naozaj pridlhá,“ zakončil 36-ročný Juraj Jančiar, ktorého chodí do hľadiska pravidelne podporovať nielen manželka s dvomi deťmi, ale aj obaja rodičia.
Po väčšej tretine jesene je teda posilnený vicemajster prvý, kým úradujúci a 49 zápasov neporazený majster z Volkoviec druhý. Šokujúco priebežne bronzové sú vlani štvrté od konca Nevidzany, len tesne pred silným Veľkým Zálužím a Kolíňanmi.