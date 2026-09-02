ONLINE: TJ Slovan Nitra-Chrenová - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

TJ Slovan Nitra-Chrenová dnes privíta od 18:00 na svojom štadióne nikéligistu ŠK Slovan Bratislava v 3. kole Slovnaft Cupu.
Pre hostí ide o pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Slovan ako účastník Niké ligy nastupuje do zápasu v roli jasného favorita.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: TJ Slovan Nitra-Chrenová - ŠK Slovan Bratislava (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
02.09.2026 o 18:00
3. kolo
Nitra - Chrenová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní prvého kola Slovenského pohára medzi TJ Slovan Nitra-Chrená a ŠK Slovan Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.