Robím z neho lepšieho trénera, on zo mňa lepšieho hráča, hovorí útočník, ktorý odmietol vyššiu súťaž

NIKOLAS LUKÁČ patrí k výrazným postavám OFK SIM Raslavice. Dvadsaťdvaročný útočník, ktorý futbalovo vyrastal v Bardejove, sa v drese Raslavíc zaradil medzi najproduktívnejších strelcov tretej ligy a svojimi výkonmi púta pozornosť aj klubov z vyšších súťaží.
Jeho rozhodnutie odísť z Partizána Bardejov o súťaž nižšie spočiatku mnohých prekvapilo. Čas však ukázal, že tento krok mu prospel. V Raslaviciach našiel priestor na ďalší futbalový rast, dôveru trénera Daniela Vantu aj prostredie, v ktorom môže naplno rozvíjať svoj potenciál.
Góly pritom nie sú jeho jedinou devízou. Dokáže pripraviť šance aj pre spoluhráčov a svojimi výkonmi pomáha mužstvu, ktoré sa v aktuálnom ročníku pohybuje na popredných priečkach tabuľky.
OFK SIM Raslavice využil nevydarenú reorganizáciu a keďže sa do tretej ligy neprihlásili tzv. B-mužstvá klubov s akadémiami, postúpil klub spolu s ďalšími tromi mužstvami z Majstrovstiev regiónu do tretej ligy – skupiny východ.
Už ako nováčik dokázali Raslavičania, že v súťaži nebudú do počtu. V aktuálnom ročníku mužstvo okupuje horné priečky tabuľky a po deviatom kole ju už druhýkrát na jeseň vedie.
Na mužstve bez veľkých hviezd a s minimom legionárov vidieť cieľavedomú prácu mladého trénera Daniela Vantu (33). Pod jeho vedením vyrástlo mužstvo a aj donedávna neznámi hráči pútajú pozornosť väčších klubov.
Jedným z nich je aj „Niko“ Lukáč. Ten sa v minulom súťažnom ročníku stal druhým najproduktívnejším strelcom tretej ligy, v tomto bol úspešný už šesťkrát. Jeho hra však nie je len o góloch. Z jeho finálnych prihrávok často ťažia aj jeho spoluhráči.
S mladým 22-ročným kanonierom sme sa rozprávali o jeho futbalovej súčasnosti, ale aj o budúcnosti.
Prejavili o vás záujem aj mužstvá z vyšších súťaží. Čo rozhodlo o tom, že ste sa rozhodli v Raslaviciach zostať?
Mal som možnosť skúsiť ísť o ligu vyššie, ale zhodnotil som, že pre môj rozvoj bude lepšie, ak si na takúto príležitosť ešte počkám a ostanem v 3. lige. Keď sa na to pozerám s odstupom času, myslím, že môžem povedať, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie.
Ste najlepší strelec mužstva, ale bez spoluhráčov by to určite nešlo. Čo by ste im chceli povedať?
Určite, futbal je tímová hra a bez mojich spoluhráčov by som zaručene nedosiahol také štatistiky, aké mám v poslednom období. Som im za to veľmi vďačný a som rád, ak nejakým gólom alebo asistenciou viem pomôcť chlapcom v zápasoch.
Ako vychádzate s trénerom Danielom Vantom?
Tréner Vanta mi od začiatku dôveroval, či už po tom, ako sa mi zo začiatku nedarilo, alebo po dlhšom zranení. Som mu za to veľmi vďačný a určite posunul nielen mňa, ale zároveň celé mužstvo aj klub tam, kde sme teraz.
Za to si zaslúži veľký klobúk dole. Myslím si, že máme dobrú symbiózu. Ja z neho robím lepšieho trénera, on zo mňa lepšieho hráča. (smiech)
Čo by ste chceli dosiahnuť vy aj mužstvo v tomto aktuálnom ročníku?
Chceli by sme byť opäť čo najvyššie a hrať útočný futbal s veľkým počtom vytvorených šancí. Aj keď sa stane čas od času, že náš výkon nie je taký, ako si predstavujeme, výsledok toho, že dokážeme problémy prekonať, poctivo trénujeme a kolektív je súdržný, sa ukazuje v tabuľke na našom umiestnení.
Moje osobné ciele som si nejako špeciálne nenastavoval. Snažím sa byť od tréningu k tréningu a od zápasu k zápasu lepším futbalistom. Čo prinesie budúcnosť, uvidíme.
Ako sa vám darí zosúladiť štúdium na vysokej škole s futbalom?
Vysoká škola sa dá určite popri futbale zvládnuť, akurát to chce guráž a hlavne chcenie. Niekedy je to, samozrejme, ťažké, ale aj to mi pomáha formovať sa a posúvať vpred, či už po futbalovej, alebo ľudskej stránke.
Čo robí Niko Lukáč, keď nehrá futbal a neštuduje?
Vo svojom voľnom čase sa venujem aj malému futbalu a snažím sa nájsť si čas aj na rodinu a priateľov.