Dobrá správa pre Slovensko? Nemecku chýba hrotový útočník, možno bude aj v novembri

SINSHEIM. Dôvodom absencie útočníka Niclasa Füllkruga v nominácii nemeckej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku a Severnému Írsku je zranenie.
Tréner národného tímu Julian Nagelsmann prezradil v rozhovore pre ARD, že 32-ročného zakončovateľa West Hamu United trápia problémy so stehenným svalom.
Füllkrug sa mal zraniť vo svojom klube na tréningu, jeho odhadovaná dĺžka absencie na trávnikoch je niekoľko týždňov. Otázna je tak aj jeho účasť v novembrových dueloch proti Luxembursku a Slovensku.
Füllkrug sa nenachádzal v pôvodnej nominácii Nagelsmanna na októbrové kvalifikačné stretnutia.
Po tom, ako ďalšieho útočníka Nicka Woltemadeho skolila choroba, sa ho reprezentačný kormidelník chystal dodatočne povolať do tímu, no plány mu prekazilo hráčovo zranenie, informovala agentúra DPA.
Nemcom patrila po septembrových dueloch kvalifikačnej A-skupiny so Slovenskom v Bratislave (0:2) a so Severným Írskom v Kolíne nad Rýnom (3:1) tretia priečka tabuľky, na konte mali tri body.