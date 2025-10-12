Let na kvalifikačný zápas sa zmenil na horor. Lietadlo s futbalistami muselo núdzovo pristáť

Futbalisti Nigérie.
Futbalisti Nigérie. (Autor: REUTERS)
TASR|12. okt 2025 o 08:49
Prišlo k silnému nárazu do čelného skla.

LAGOS. Futbalisti Nigérie museli v Angole núdzovo pristáť po zápase africkej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Dôvodom bol silný náraz do čelného skla lietadla, ktorým sa presúvali na ďalší duel.

Výprava sa presúvala z Juhoafrickej republiky do Nigérie, pričom v Angole absolvovala plánovanú zastávku na doplnenie paliva.

Po 25 minútach však musela núdzovo pristáť v hlavnom meste Luanda, keďže prišlo k silnému nárazu do čelného skla.

Nigériu čaká v utorok dôležitý kvalifikačný duel s Beninom, ktorý potrebuje vyhrať, ak sa chce udržať v hre o miestenku na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Informovala o tom agentúra AFP.

