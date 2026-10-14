Hetrikom zlomil Inter, za koho bude hrať? O šikovného útočníka súperia Nemci aj Taliani

Nezabudnuteľný večer prežil futbalista Nicolo Tresoldi. V zápase Ligy majstrov Inter Miláno - FC Bruggy (3:4) strelil hetrik a výrazne sa pričinil o prekvapujúce víťazstvo hostí.
„Keďže som veľký fanúšik AC Miláno, pre mňa to bolo malé derby, bláznivá a neopísateľná noc,“ povedal Tresoldi, ktorého vyhlásili aj za muža zápasu.
Gólový počin 22-ročného útočníka vzbudil veľký ohlas až v troch krajinách, okrem Belgicka aj v Nemecku a Taliansku - a nielen preto, že zdolaným tímom bol taliansky veľlkoklub.
Tresoldi sa narodil sa v Cagliari, je syn bývalého talianskeho futbalistu Emanuela Tresoldiho a jeho mama je Argentínčanka. S rodinou sa neskôr usadil v Gubbiu, kde hrával futbal aj tenis, kým sa nerozhodol pre futbal.
Keď mal trinásť, jeho mama získala prácu na letisku v Hannoveri a rodina sa presťahovala do Nemecka. Tínedžer Nicolo rozvíjal svoje futbalové umenie v akadémii Hannoveru 96.
VIDRO: Zostrih zápasu Inter Miláno - Bruggy
V sedemnástich si odkrútil premiéru v seniorskom tíme v druhej bundeslige a na svoje 18. narodeniny podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu. Onedlho získal aj nemecké občianstvo a rozhodol sa reprezentovať na mládežníckej úrovni Nemecko.
S tímom do 21 rokov postúpil na budúcoročné majstrovstvá Európy, ale ktorú krajinu bude reprezentovať na seniorskej úrovni zatiaľ nie je isté.
O šikovného útočníka majú záujem Roberto Mancini (tréner Talianska), aj Jürgen Klopp (tréner Nemecka), futbalista si však necháva finálne rozhodnutie až po EURO U21.
„Moje srdce je rozdelené na dve polovice. Obe krajiny pre mňa veľa znamenajú,” vyhlásil v minulosti.
„Na jednej strane Taliansko, vlasť jeho otca, na druhej strane Nemecko, ktoré ho nikdy nesklamalo. Po takejto noci existuje nádej, že sa vietor otočí v náš prospech,“ napísala v utorok Gazetta dello Sport. Podľa pravidiel FIFA je pre reprezentáciu určujúce, za ktorý seniorský tím nastúpi futbalista v súťažnom zápase.