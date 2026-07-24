Finále MS bolo posledným zápasom. S Argentínou sa lúči dlhoročná opora

Argentínsky majster sveta Nicolás Otamendi ukončil reprezentačnú kariéru. Tridsaťosemročný futbalista to oznámil na instagrame krátko po návrate zo šampionátu v Severnej Amerike.
"Dnes musím napísať najťažšie slová v kariére. Osud tomu chcel, aby mojím posledným zápasom za národný tím bolo finále majstrovstiev sveta. Nedopadlo to tak, ako sme chceli, ale končím so zdvihnutou hlavou, "napísal stopér River Plate.
Otamendi za Argentínu nastupoval od roku 2009 a celkovo za ňu odohral 139 zápasov a dal osem gólov.
S reprezentáciou v roku 2022 vyhral majstrovstvá sveta a na nedávnom šampionáte pridal striebro. Na konte má tiež dva triumfy z majstrovstiev Južnej Ameriky.
Na klubovej úrovni strávil pred tohtoročným návratom do Argentíny 16 rokov v Európe. S Portom získal tri tituly a ovládol Európsku ligu, dvakrát vyhral Premier League s Manchestrom City. Nastupoval aj za Valenciu. V River Plate pôsobí od mája.