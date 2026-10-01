Španieli hlásia stratu. Zranenie vyradilo krídelníka z ďalších dvoch duelov Ligy národov

Nico Williams.
Nico Williams. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 22:26
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Skóroval pri víťazstve nad Chorvátskom 4:1 v Seville.

Španielsky futbalový reprezentant Nico Williams pre zranenie ľavého stehna predčasne opustil zraz národného tímu.

Dvadsaťštyriročný krídelník vynechá sobotný zápas Ligy národov proti Česku aj utorkový duel v Chorvátsku. Vo štvrtok o tom informovala Španielska futbalová federácia (RFEF).

Williams skóroval pri utorkovom víťazstve nad Chorvátskom 4:1 v Seville, po stretnutí sa však sťažoval na bolesti.

„Jeho stav sme pozorne sledovali počas voľného dňa a keďže ťažkosti pretrvávali, nezúčastnil sa na štvrtkovom tréningu,“ uviedla RFEF.

Po lekárskych vyšetreniach padlo rozhodnutie, že opustí zraz a bude pokračovať v zotavovaní.

Úradujúci majstri Európy a sveta nepovolajú náhradníka, na zostávajúce dva zápasy tak budú mať k dispozícii 25 hráčov.

Španieli po víťazstvách nad Anglickom 3:2 a Chorvátskom 4:1 vedú 3. skupinu A-divízie s plným počtom šiestich bodov. Informácie priniesla agentúra AFP.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie

Liga národov

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