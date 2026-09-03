Dortmund čaká na návrat opory do obrany. Kovač: Nesmie prísť k žiadnemu zhoršeniu

Tréner futbalistov Borussie Dortmund Niko Kovač očakáva návrat nemeckého obrancu Nica Schlotterbecka do plnej záťaže približne o dva týždne. Stopér v stredu obnovil individuálny tréning po zranení členka.
„Dúfam, že v priebehu najbližšieho týždňa alebo dvoch sa zapojí do plného tréningu s mužstvom. Ak sa tak stane, opäť bude k dispozícii,“ uviedol Kovač.
Schlotterbeck zatiaľ trénuje bez kontaktu so spoluhráčmi. „Už absolvuje cvičenia na ihrisku, ale všetko robí individuálne.
Uvidíme, do akej miery môžeme v nasledujúcich dňoch záťaž zvýšiť. Cieľom je, aby sa vrátil čo najskôr, ale nesmie prísť k žiadnemu zhoršeniu jeho stavu,“ dodal tréner Dortmundu.
Borussia nastúpi v sobotu na ihrisku Hoffenheimu. Schlotterbeck by podľa predpokladov nemal byť pripravený ani na ligové zápasy proti Paderbornu 12. septembra a VfB Stuttgart 19. septembra.
Vynechá aj úvodný duel Ligy majstrov proti Villarrealu, v ktorom si musí odpykať disciplinárny trest za červenú kartu. Informovala agentúra DPA.