Dortmund čaká na návrat opory do obrany. Kovač: Nesmie prísť k žiadnemu zhoršeniu

Nico Schlotterbeck.
Nico Schlotterbeck. (Autor: TASR/DPA)
TASR|3. sep 2026 o 16:01
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Stopér obnovil individuálny tréning po zranení členka.

Tréner futbalistov Borussie Dortmund Niko Kovač očakáva návrat nemeckého obrancu Nica Schlotterbecka do plnej záťaže približne o dva týždne. Stopér v stredu obnovil individuálny tréning po zranení členka.

„Dúfam, že v priebehu najbližšieho týždňa alebo dvoch sa zapojí do plného tréningu s mužstvom. Ak sa tak stane, opäť bude k dispozícii,“ uviedol Kovač.

Schlotterbeck zatiaľ trénuje bez kontaktu so spoluhráčmi. „Už absolvuje cvičenia na ihrisku, ale všetko robí individuálne.

Uvidíme, do akej miery môžeme v nasledujúcich dňoch záťaž zvýšiť. Cieľom je, aby sa vrátil čo najskôr, ale nesmie prísť k žiadnemu zhoršeniu jeho stavu,“ dodal tréner Dortmundu.

Borussia nastúpi v sobotu na ihrisku Hoffenheimu. Schlotterbeck by podľa predpokladov nemal byť pripravený ani na ligové zápasy proti Paderbornu 12. septembra a VfB Stuttgart 19. septembra.

Vynechá aj úvodný duel Ligy majstrov proti Villarrealu, v ktorom si musí odpykať disciplinárny trest za červenú kartu. Informovala agentúra DPA.

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