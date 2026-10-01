Anglický obranca predčasne opustil zraz. Čakajú ho vyšetrenia v Manchestri

Anglický futbalový reprezentant Nico O'Reilly pre zranenie predčasne opustil zraz národného tímu a vrátil sa do Manchestru City na ďalšie vyšetrenia.
Ľavý obranca vynechá sobotný zápas Ligy národov proti Chorvátsku v Rijeke aj utorkový domáci duel s Českom vo Wembley.
O'Reilly odohral v sobotnom úvodnom stretnutí proti Španielsku celých 90 minút, no chyboval pri akcii pred vyrovnávajúcim gólom hostí. Následne sa zranil na tréningu a do utorkového víťazného zápasu v Česku už nezasiahol.
Anglická Futbalová asociácia (FA) potvrdila, že na zostávajúce dva duely dodatočne nepovolá žiadneho hráča.
Na ľavom kraji obrany tak zrejme opäť dostane príležitosť Lewis Hall z Newcastlu, ktorý v Prahe absolvoval celé stretnutie.
Sobotný zápas v Rijeke sa uskutoční s obmedzeným počtom divákov v dôsledku trestu domáceho tímu za rasizmus fanúšikov. Informácie priniesla agentúra DPA.