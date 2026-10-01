Anglický obranca predčasne opustil zraz. Čakajú ho vyšetrenia v Manchestri

Nico O'Reilly (3).
Nico O'Reilly (3). (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 18:32
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Proti Španielsku odohral celých 90 minút.

Anglický futbalový reprezentant Nico O'Reilly pre zranenie predčasne opustil zraz národného tímu a vrátil sa do Manchestru City na ďalšie vyšetrenia.

Ľavý obranca vynechá sobotný zápas Ligy národov proti Chorvátsku v Rijeke aj utorkový domáci duel s Českom vo Wembley.

O'Reilly odohral v sobotnom úvodnom stretnutí proti Španielsku celých 90 minút, no chyboval pri akcii pred vyrovnávajúcim gólom hostí. Následne sa zranil na tréningu a do utorkového víťazného zápasu v Česku už nezasiahol.

Anglická Futbalová asociácia (FA) potvrdila, že na zostávajúce dva duely dodatočne nepovolá žiadneho hráča.

Na ľavom kraji obrany tak zrejme opäť dostane príležitosť Lewis Hall z Newcastlu, ktorý v Prahe absolvoval celé stretnutie.

Sobotný zápas v Rijeke sa uskutoční s obmedzeným počtom divákov v dôsledku trestu domáceho tímu za rasizmus fanúšikov. Informácie priniesla agentúra DPA.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie

Liga národov

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    Pavol Spáldnes 19:10
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