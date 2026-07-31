FIFA hľadá firmu na posúdenie rozšírenia MS zo 48 na 64 účastníkov

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 14:45
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Hotová analýza má byť k dispozícii do 11. septembra.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) hľadá nezávislú spoločnosť, ktorá posúdi možnosť rozšírenia majstrovstiev sveta zo 48 na 64 účastníkov.

Nový formát by mohla zaviesť už na najbližšom šampionáte v roku 2030.

Vyplýva to z dokumentov, ku ktorým sa dostala agentúra DPA.

Podľa správy môžu záujemcovia predkladať ponuky do 7. augusta a riadiaci orgán svetového futbalu oznámi meno vybranej spoločnosti o týždeň neskôr. Hotová analýza má byť k dispozícii do 11. septembra.

„Analýza má umožniť jednoznačné strategické posúdenie. Zvýšil by formát so 64 tímami globálny význam a účasť spôsobom, ktorý posilní futbalovú ekonomiku, alebo by tento návrh zmarili zníženie kvality, preplnený kalendár, zložitosť organizácie a presýtenie?“ uvádza sa v dokumentoch FIFA.

Nezávislá spoločnosť má podľa zadania preveriť záujem trhu aj dôsledky rozšírenia MS pre celý futbalový systém.

Na nedávnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa prvýkrát v histórii predstavilo 48 reprezentácií, čo je o 16 viac ako tradičných 32 tímov.

Úvahy o ďalšom rozširovaní MS prichádzajú v období vážneho sporu o smerovanie FIFA, ktorá chce založiť dcérsku spoločnosť FIFA Forward Enterprise (FFE) s cieľom predať podiely na svojich podujatiach súkromným investorom.

Projekt skritizovali Európska futbalová únia (UEFA), Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) či Ázijská futbalová konfederácia (AFC).

Na protest proti tomuto plánu v piatok rezignoval poradca prezidenta FIFA Gianniho Infantina Carlos Cordeiro.

Reprezentácie

Gianni Infantino.
Gianni Infantino.
FIFA hľadá firmu na posúdenie rozšírenia MS zo 48 na 64 účastníkov
dnes 14:45
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