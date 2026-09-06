Nekonečná nočná mora pokračuje. Neymar sa opäť zranil, Santosu bude chýbať mesiace

Brazílsky futbalista Neymar sa opäť zranil. V odvete štvrťfinále Brazílskeho pohára proti Palmeiras si útočník Santosu poranil stehno.
Zápas sa skončil remízou 0:0.
Tridsaťštyriročný Brazílčan mal počas zápasu problémy s pravým stehnom a po prestávke nemohol pokračovať v hre.
Lekárske vyšetrenie odhalilo svalové zranenie. Podľa denníka Globo by jeho zotavenie mohlo trvať štyri až osem týždňov.
Neymar v tejto sezóne odohral za brazílsky klub 24 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil osem gólov a pridal osem asistencií.
V uplynulom období ho však trápili viaceré zranenia.