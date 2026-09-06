Nekonečná nočná mora pokračuje. Neymar sa opäť zranil, Santosu bude chýbať mesiace

Neymar.
Neymar. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2026 o 08:55
ShareTweet0

V tejto sezóne odohral za Santos 24 zápasov a strelil osem gólov.

Brazílsky futbalista Neymar sa opäť zranil. V odvete štvrťfinále Brazílskeho pohára proti Palmeiras si útočník Santosu poranil stehno.

Zápas sa skončil remízou 0:0.

Tridsaťštyriročný Brazílčan mal počas zápasu problémy s pravým stehnom a po prestávke nemohol pokračovať v hre.

Lekárske vyšetrenie odhalilo svalové zranenie. Podľa denníka Globo by jeho zotavenie mohlo trvať štyri až osem týždňov.

Neymar v tejto sezóne odohral za brazílsky klub 24 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil osem gólov a pridal osem asistencií.

V uplynulom období ho však trápili viaceré zranenia.

Pavúk Copa do Brasil 2026

Ďalšie súťaže

Lionel Messi a Rodrigo de Paul.
Lionel Messi a Rodrigo de Paul.
Messi po oznámení konca v reprezentácii opäť čaroval. Inter Miami však prišiel o výhru v 86. minúte
dnes 09:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Nekonečná nočná mora pokračuje. Neymar sa opäť zranil, Santosu bude chýbať mesiace