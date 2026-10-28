VIDEO: Neymar má problém. Za porušenie nového pravidla dostal tvrdý trest

Neymar.
Neymar. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 18:37
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Pravidlo sa začalo používať na letných MS v USA, Kanade a Mexiku.

Brazílsky futbalista Neymar dostal dvojzápasovú stopku v tamojšej najvyššej súťaži. Dôvodom je porušenie pravidla o prekrývaní si úst pri konfrontácii s protihráčom.

Tridsaťštyriročný ofenzívny hráč Santosu sa prehrešil v nedeľňajšom stretnutí Serie A s Bahiou (1:1).

Mimo hry by mal byť minimálne v najbližších troch dueloch, navyše si totiž odpyká jednozápasový dištanc za kartové tresty.

Proti rozhodnutiu brazílskeho športového tribunálu za porušenie pravidla o prekrývaní si úst sa môžu Neymar i Santos odvolať, pripomenula agentúra AP.

VIDEO: Neymar si prekrýval ústa

Pravidlo sa začalo používať na letných MS v USA, Kanade a Mexiku, kde sa jeho porušenie trestalo červenou kartou.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) prišla s jeho zavedením po incidente medzi Viniciusom Juniorom z Realu Madrid a Gianlucom Prestiannim z Benficy Lisabon.

Prestianni si v polovici februára prekryl ústa dresom v úvodnom stretnutí play off o postup do osemfinále Ligy majstrov a za svoj skutok neskôr dostal šesťzápasový dištanc.

Tabuľka brazílskej Serie A

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