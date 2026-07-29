Brazília definitívne prišla o ikonu. Neymar potvrdil koniec reprezentačnej kariéry

Brazílsky futbalista Neymar potvrdil, že už nebude pokračovať v reprezentačnej kariére. Historicky najlepší strelec „kanárikov“ deklaroval svoje rozhodnutie po stredajšom víťazstve Santosu nad venezuelským tímom Universidad Central v Copa Sudamericana.
„Moje pôsobenie v národnom tíme sa skončilo. Zapísal som sa do histórie, bol som veľmi šťastný, dal som mu svoju krv a svoj život, ale už v tom nechcem pokračovať,“ uviedol 34-ročný ofenzívny stredopoliar po triumfe Santosu 4:2.
Neymar bol súčasťou nominácie na nedávne MS v USA, Kanade a Mexiku napriek tomu, že za reprezentáciu predtým nenastúpil takmer tri roky. Na šampionáte odohral iba 37 minút v dvoch zápasoch.
V osemfinále s Nórskom premenil pokutový kop, no Brazília prehrala 1:2 a zaznamenala najhorší výsledok na MS od roku 1990. Neymar po dueli v slzách vyhlásil: „Tu sa to končí.“
V brazílskom drese odohral celkom 130 zápasov, v ktorých zaznamenal rekordných 80 gólov a pridal 59 asistencií. Pre svoju krajinu predstavoval generačnú hviezdu a hlavného nositeľa nádeje na šiesty titul majstrov sveta.
Neymar má so Santosom podpísanú zmluvu do konca roka a so svojím materským klubom sa usiluje o zotrvanie v najvyššej brazílskej súťaži. V prvom stretnutí po návrate z MS zaň strelil dva góly a kritikom odpovedal oslavou napodobňujúcou rozdávanie kariet.
Reagoval tak na výčitky, že sa zúčastnil na turnaji v pokeri v čase, keď jeho spoluhráči nastúpili na duel Copa Sudamericana vo Venezuele. V stredajšej odvete začal na lavičke, Santos postúpil do osemfinále po celkovom skóre 8:3. Informácie priniesla agentúra AFP.