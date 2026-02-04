Messi by si mohol zahrať za rodné mesto. Pracujeme na tom, hovorí viceprezident klubu

Tridsaťosemročný Argentínčan posilnil v roku 2023 Inter Miami a v októbri 2025 podpísal nový trojročný kontrakt.

Juan Manuel Medina, viceprezident argentínskeho futbalového klubu Newell’s Old Boys, sa snaží dohodnúť na spolupráci s odchovancom Lionelom Messim.

Osemnásobný víťaz Zlatej lopty by si mohol obliecť dres tímu z rodného mesta Rosario počas šesťmesačného hosťovania na začiatku roka 2027.

Tridsaťosemročný Argentínčan posilnil v roku 2023 Inter Miami a v októbri 2025 podpísal nový trojročný kontrakt. Zmena formátu zámorskej MLS na systém jeseň - jar od sezóny 2027/2028 však predstavuje pre argentínsky klub jedinečnú možnosť na Messiho návrat.

Súťaž totiž pred zmenou čaká prechodná sezóna pozostávajúca zo 14 zápasov a play off. Tá sa odohrá od februára do mája 2027.

Aktuálny formát argentínskej súťaže sa skladá z dvoch častí, pričom Apertura prebieha od januára do apríla. „Pracujeme na tom, aby s nami Leo mohol byť počas prvej polovice roka 2027.

Je to projekt, ktorý sa týka nielen nášho klubu, ale aj mesta a celej krajiny. Všetko záleží od toho, akú infraštruktúru budeme schopní ponúknuť,“ vyjadril sa Medina podľa portálu The Athletic.

Kapitán argentínskej reprezentácie hral v klube od šiestich do trinástich rokov a je po ňom pomenovaná aj jedna z tribún v domovskom stánku Newell’s.

Z rodnej krajiny sa presunul do akadémie Barcelony, kde neskôr získal 10 ligových titulov a štyrikrát triumfoval v Lige majstrov. Messi počas kariéry často spomínal svoju lásku k rodnému mestu a v roku 2017 vyjadril túžbu sa do Rosaria niekedy vrátiť.

