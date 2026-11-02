VIDEO: Everton ukončil dlhé čakanie na výhru u súpera. Český brankár inkasoval v úvode polčasu

Premier League - 9. kolo
Newcastle United – FC Everton 0:1 (0:0)
Gól: 49. Barry, ČK: 90.+8 Ramsey (Newcastle) po 2. ŽK
Futbalisti Evertonu zvíťazili v pondelkovom zápase 9. kola anglickej Premier League na ihrisku Newcastlu 1:0.
VIDEO: Gól Barryho
Jediný gól dal krátko po prestávke Thierno Barry, ktorý prekonal už bezmocného českého brankára Lukáša Horníčka.
Everton sa po troch stretnutiach bez víťazstva dočkal plného bodového zisku a v tabuľke poskočil s 13 bodmi na 7. miesto.
Ukončil deväťzápasové čakanie na ligovú výhru z pôdy súpera. „Straky“ figurujú s 11 bodmi na 13. priečke.