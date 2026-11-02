VIDEO: Everton ukončil dlhé čakanie na výhru u súpera. Český brankár inkasoval v úvode polčasu

Thierno Barry oslavuje gól.
Thierno Barry oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|2. nov 2026 o 23:16
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V tabuľke poskočil s 13 bodmi na 7. miesto.

Premier League - 9. kolo

Newcastle United – FC Everton 0:1 (0:0)

Gól: 49. Barry, ČK: 90.+8 Ramsey (Newcastle) po 2. ŽK

Futbalisti Evertonu zvíťazili v pondelkovom zápase 9. kola anglickej Premier League na ihrisku Newcastlu 1:0.

VIDEO: Gól Barryho

Jediný gól dal krátko po prestávke Thierno Barry, ktorý prekonal už bezmocného českého brankára Lukáša Horníčka.

Everton sa po troch stretnutiach bez víťazstva dočkal plného bodového zisku a v tabuľke poskočil s 13 bodmi na 7. miesto.

Ukončil deväťzápasové čakanie na ligovú výhru z pôdy súpera. „Straky“ figurujú s 11 bodmi na 13. priečke.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Thierno Barry oslavuje gól.
    Thierno Barry oslavuje gól.
    VIDEO: Everton ukončil dlhé čakanie na výhru u súpera. Český brankár inkasoval v úvode polčasu
    dnes 23:16
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