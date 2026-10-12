Bayern šetrí Neuera, v Lige majstrov nenastúpi proti nórskemu outsiderovi

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer vynechá utorkový zápas Bayernu Mníchov v Lige majstrov na pôde Vikingu Stavanger.
Podľa trénera Vincenta Kompanyho 40-ročný veterán neodletí do Nórska z preventívnych dôvodov, keďže má menšie problémy s chodidlom.
Neuer vyprodukoval pred troma dňami dve veľké chyby a nemecký majster iba remizoval v Bundeslige na ihrisku Augsburgu 2:2.
V Stavangeri ho medzi žrďami zastúpi Jonas Urbig, pre ktorého to bude tretí štart v sezóne.
„Manuel nemohol dnes trénovať. Cítil niečo v nohe. Z toho vyplýva rýchla odpoveď na otázku, kto bude stáť v bráne. Nechceme to nazývať zranením, nevieme, na ako dlho ho to vyradí, no nedáva nám zmysel to s ním riskovať,“ citovala Kompanyho agentúra DPA.
Bayern odštartoval ligovú fázu LM suverénnym víťazstvom 5:0 nad iným nórskym tímom Bodö/Glimt.
Liga majstrov - streda, 21. október 2026
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo