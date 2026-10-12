    Bayern šetrí Neuera, v Lige majstrov nenastúpi proti nórskemu outsiderovi

    Manuel Neuer
    Manuel Neuer (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. okt 2026 o 21:55
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    Cítil niečo v nohe, prezradil Kompany.

    Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer vynechá utorkový zápas Bayernu Mníchov v Lige majstrov na pôde Vikingu Stavanger.

    Podľa trénera Vincenta Kompanyho 40-ročný veterán neodletí do Nórska z preventívnych dôvodov, keďže má menšie problémy s chodidlom.

    Neuer vyprodukoval pred troma dňami dve veľké chyby a nemecký majster iba remizoval v Bundeslige na ihrisku Augsburgu 2:2.

    V Stavangeri ho medzi žrďami zastúpi Jonas Urbig, pre ktorého to bude tretí štart v sezóne.

    „Manuel nemohol dnes trénovať. Cítil niečo v nohe. Z toho vyplýva rýchla odpoveď na otázku, kto bude stáť v bráne. Nechceme to nazývať zranením, nevieme, na ako dlho ho to vyradí, no nedáva nám zmysel to s ním riskovať,“ citovala Kompanyho agentúra DPA.

    Bayern odštartoval ligovú fázu LM suverénnym víťazstvom 5:0 nad iným nórskym tímom Bodö/Glimt.

    Liga majstrov - streda, 21. október 2026

    21.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Galatasaray
    Galatasaray
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    21.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Como
    Como
    vs.
    Manchester United
    Manchester United
    Giuseppe Sinigaglia | Como
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Allianz Arena | Mníchov
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Real Madrid
    Real Madrid
    vs.
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    Santiago Bernabéu | Madrid
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Sporting
    Sporting
    vs.
    LASK
    LASK
    Estádio José Alvalade | Lisabon
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    vs.
    Viking
    Viking
    Villa Park | Birmingham
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Bruggy
    Bruggy
    vs.
    Lens
    Lens
    Jan Breydel Stadion | Bruggy
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Betis
    Betis
    vs.
    Feyenoord
    Feyenoord
    Stadium La Cartuja | Sevilla

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Bayern šetrí Neuera, v Lige majstrov nenastúpi proti nórskemu outsiderovi