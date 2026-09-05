Neuer priznal, že kariéra sa blíži ku koncu. Na štadióne Schalke sa objaví pravdepodobne naposledy

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer sa v sobotu pravdepodobne naposledy predstaví na štadióne svojho materského klubu Schalke 04.
Štyridsaťročný kapitán Bayernu Mníchov sa do Gelsenkirchenu súťažne vráti po niekoľkých rokoch.
Schalke postúpilo do Bundesligy po troch sezónach v druhej najvyššej súťaži a v sobotu Bayern privíta od 18.30 h.
„Na Veltins Arenu sa veľmi teším. Už je to dlho, odkedy som tam mohol hrať naposledy. Je to pre mňa sen, najmä keď si uvedomím, že toto môže byť moja posledná sezóna,“ uviedol Neuer podľa DPA.
Rodák z Gelsenkirchenu prišiel do akadémie Schalke ako päťročný a v roku 2006 debutoval v drese A-tímu. Do Bayernu prestúpil o päť rokov neskôr, čo mu časť fanúšikov dodnes neodpustila.
„Vyrastal som tam a za Schalke som hral 20 rokov. Tento klub podľa mňa jednoducho patrí do najvyššej súťaže,“ zdôraznil nemecký gólman po návrate mužstva medzi elitu.
Schalke zdolalo Bayern naposledy 4. decembra 2010, keď bol Neuer ešte jeho brankárom. S Bavormi predĺžil zmluvu do konca tejto sezóny a kariéru by chcel ukončiť ziskom treble, ktoré s klubom dosiahol už v rokoch 2013 a 2020.
„V 85 percentách prípadov by som už asi skončil. S týmto mužstvom a realizačným tímom ma to však jednoducho baví a vždy môžeme bojovať o akúkoľvek trofej. Je veľmi pravdepodobné, že po tejto sezóne ukončím kariéru,“ dodal Neuer.