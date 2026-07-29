Legendárny brankár naznačil rozlúčku. V Bayerne stále zažívam veľa zábavy, hovorí Neuer

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt.
Úradujúci nemeckí šampióni odštartujú sezónu 22. augusta tradičným duelom o Superpohár proti vicemajstrovi Borussii Dortmund.
O šesť dní neskôr čaká Bavorov úvodný bundesligový súboj proti VfB Stuttgart.
„Keby som bol v inom klube, na 85 percent by som zrejme už skončil, no v Bayerne stále zažívam veľa zábavy. Je tu skvelý trénerský i realizačný tím, káder má najvyššiu kvalitu a každý rok môžeme bojovať o cenné trofeje.
Vyzerá to však tak, že 21. sezóna bude moja posledná v profesionálnej kariére," citovala slová 40-ročného Neuera agentúra DPA.