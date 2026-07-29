Legendárny brankár naznačil rozlúčku. V Bayerne stále zažívam veľa zábavy, hovorí Neuer

Na snímke brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer reaguje na tréningu v Mníchove.
Na snímke brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer reaguje na tréningu v Mníchove. (Autor: TASR)
TASR|29. júl 2026 o 08:03
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S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt.

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt.

Úradujúci nemeckí šampióni odštartujú sezónu 22. augusta tradičným duelom o Superpohár proti vicemajstrovi Borussii Dortmund.

O šesť dní neskôr čaká Bavorov úvodný bundesligový súboj proti VfB Stuttgart.

„Keby som bol v inom klube, na 85 percent by som zrejme už skončil, no v Bayerne stále zažívam veľa zábavy. Je tu skvelý trénerský i realizačný tím, káder má najvyššiu kvalitu a každý rok môžeme bojovať o cenné trofeje.

Vyzerá to však tak, že 21. sezóna bude moja posledná v profesionálnej kariére," citovala slová 40-ročného Neuera agentúra DPA.

Bundesliga

    Na snímke brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer reaguje na tréningu v Mníchove.
    Na snímke brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer reaguje na tréningu v Mníchove.
    Legendárny brankár naznačil rozlúčku. V Bayerne stále zažívam veľa zábavy, hovorí Neuer
    dnes 08:03
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