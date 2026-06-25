Bayern získal jedného z najlepších Nemcov na MS. Za obrancu zaplatí poriadny balík

Nemecký futbalista Nathaniel Brown sa stane hráčom Bayernu Mníchov. Tamojší vysielateľ Sky vo štvrtok informoval o definitívnej dohode medzi Bayernom a Eintrachtom Frankfurt.
Najúspešnejší nemecký klub zaplatí za služby 23-ročného obrancu približne 55 miliónov eur, v klube podpíše zmluvu do roku 2031.
Vo Frankfurte mal zmluvu platnú ešte na štyri sezóny. Ani jeden z klubov zatiaľ prestup nepotvrdil, no Brown sa už skôr podľa medializovaných informácií dohodol na osobných podmienkach.
Čakalo sa na definitívu v komunikácii medzi oboma klubmi, pričom športový riaditeľ Eintrachtu Markus Krösche údajne požadoval pôvodne o desať miliónov viac.
Bayern podpisom zareagoval na koniec zmluvy ľavého krajného obrancu Raphaela Guerreira a pretrvávajúce zdravotné ťažkosti Alphonsa Daviesa.
Nemecký reprezentant patril doteraz k najlepším hráčom prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.
Do turnaja vstúpil gólom proti Curacau (7:1), v zápase odohral 73 minút. V druhom stretnutí proti Pobrežiu Slonoviny (2:1) mal plnú minutáž.
V poslednom zápase Nemecka v rámci E-skupiny proti Ekvádoru však chýbal v základnej zostave a nebol ani na lavičke náhradníkov. Trápi ho zranenie slabín a v stredu trénoval individuálne.