Bayern získal jedného z najlepších Nemcov na MS. Za obrancu zaplatí poriadny balík

Amad Diallo (15) a Nathaniel Brown (18) bojujú o loptu počas zápasu skupiny E.
Amad Diallo (15) a Nathaniel Brown (18) bojujú o loptu počas zápasu skupiny E. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|25. jún 2026 o 21:38
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V klube podpíše zmluvu do roku 2031.

Nemecký futbalista Nathaniel Brown sa stane hráčom Bayernu Mníchov. Tamojší vysielateľ Sky vo štvrtok informoval o definitívnej dohode medzi Bayernom a Eintrachtom Frankfurt.

Najúspešnejší nemecký klub zaplatí za služby 23-ročného obrancu približne 55 miliónov eur, v klube podpíše zmluvu do roku 2031.

Vo Frankfurte mal zmluvu platnú ešte na štyri sezóny. Ani jeden z klubov zatiaľ prestup nepotvrdil, no Brown sa už skôr podľa medializovaných informácií dohodol na osobných podmienkach.

Čakalo sa na definitívu v komunikácii medzi oboma klubmi, pričom športový riaditeľ Eintrachtu Markus Krösche údajne požadoval pôvodne o desať miliónov viac.

Bayern podpisom zareagoval na koniec zmluvy ľavého krajného obrancu Raphaela Guerreira a pretrvávajúce zdravotné ťažkosti Alphonsa Daviesa.

Nemecký reprezentant patril doteraz k najlepším hráčom prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.

Do turnaja vstúpil gólom proti Curacau (7:1), v zápase odohral 73 minút. V druhom stretnutí proti Pobrežiu Slonoviny (2:1) mal plnú minutáž.

V poslednom zápase Nemecka v rámci E-skupiny proti Ekvádoru však chýbal v základnej zostave a nebol ani na lavičke náhradníkov. Trápi ho zranenie slabín a v stredu trénoval individuálne.

Bundesliga

    Amad Diallo (15) a Nathaniel Brown (18) bojujú o loptu počas zápasu skupiny E.
    Amad Diallo (15) a Nathaniel Brown (18) bojujú o loptu počas zápasu skupiny E.
    Bayern získal jedného z najlepších Nemcov na MS. Za obrancu zaplatí poriadny balík
    dnes 21:38
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