Neuer naďalej dokazuje svoju výnimočnosť. V Bayerne vytvoril nový rekord

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v 9. kole nemeckej Bundesligy na pôde Mainzu 2:1 a udržali si post lídra tabuľky o skóre pred Borussiou Dortmund.
Ich rival zdolal rovnakým výsledkom doma nováčika z Elversbergu.
Bavori sa ujali vedenia v 14. minúte zásluhou Joshuu Kimmicha, v 57. minúte zvýšil Lennart Karl. Mainz v nadstavenom čase už iba skorigoval prehru.
Brankár Manuel Neuer sa stal vo veku 40 rokov a 225 dní najstarším hráčom, ktorý nastúpil za Bayern v bundesligovom zápase. Prekonal zápis Bernda Drehera (40 rokov a 198 dní).
Najstarším brankárom, ktorý odchytal duel najvyššej nemeckej súťaže, bol Uli Stein z Hamburgeru SV. Medzi tri žrde sa postavil vo veku 42 rokov a 170 dní.
Triumf Dortmundu nad Elversbergom zariadil dvoma gólmi v druhom polčase Felix Nmecha. Tretie Lipsko v súboji s Augsburgom inkasovalo hneď v prvej minúte, no napokon triumfovalo presvedčivo 5:2.
Paderborn remizoval s Eintrachtom Frankfurt 2:2, bod pre hostí zachránil v 90.+3 minúte svojím druhým gólom Jonathan Burkardt.
Bundesliga - 9. kolo:
Borussia Dortmund – SV Elversberg 2:1 (0:0)
Góly: 55. a 71. Nmecha - 81. Futkeu
RB Lipsko – FC Augsburg 5:2 (3:1)
Góly: 34. Banzuzi, 35. Nkunku, 45.+1 Raum, 60. Romulo, 66. Baumgartner - 1. Kade, 90.+3 Ogundu
FSV Mainz 05 – Bayern Mníchov 1:2 (0:1)
Góly: 90.+3 Tietz - 14. Kimmich, 57. Karl
SC Paderborn – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)
Góly: 45+1. Obermair, 73. Pieringer (z 11 m) - 23. a 90.+3 Burkardt, ČK: 75. Baum (Frankfurt) po druhej ŽK