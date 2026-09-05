Nováčik Bundesligy zničil ďalší tím a je stopercentný. Dortmund otočil a skóroval aj Schick

Hráč Felix Keidel z Elversbergu sa teší z gólu v zápase 2. kola nemeckej Bundesligy Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg.
Hráč Felix Keidel z Elversbergu sa teší z gólu v zápase 2. kola nemeckej Bundesligy Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg. (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 17:53
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Leverkusen si pripísal prvé body v sezóne.

Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili 3:2 na pôde Hoffenheimu v sobotnom zápase 2. kola nemeckej Bundesligy.

Domáci viedli v 54. minúte 2:0 po góloch Leona Avdullahuho a Tima Lemperleho, no v rozmedzí 61. a 66. minúty sa o vyrovnanie postarali Serhou Guirassy a Fabio Silva a v 86. minúte si dal vlastný gól Albian Hajdari.

Dortmund má po dvoch dueloch plný počet 6 bodov, zatiaľ čo Hoffenheim ešte nebodoval.

Nováčik z Elversbergu vstúpil do svojej historicky prvej sezóny v Bundeslige vo veľkom štýle, keď po víťazstve 3:2 nad Leverkusenom zdolal 4:3 Borussiu Mönchengladbach na jej štadióne.

Hostia pritom prehrávali 1:3, no aj vďaka dvom gólom Mauricea Krattenmachera otočili skóre vo svoj prospech.

Krattenmacher rozhodol o prekvapivom triumfe Elversbergu v nadstavenom čase. Za Mönchengladbach skóroval dvakrát Hugo Bolin.

Leverkusen si pripísal prvé body v sezóne, keď zdolal 4:0 Union Berlín aj vďaka presnému zásahu českého útočníka Patrika Schicka.

Freiburg bodoval naplno aj v 2. kole, na pôde Paderbornu zvíťazil 1:0. Z prvej výhry sa radoval Werder Brémy, ktorý zdolal 3:1 RB Lipsko a pripravil mu prvú prehru v ligovom ročníku.

Bundesliga - 2. kolo

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlín 4:0 (2:0)

Góly: 1. Fernandez, 28. Medina, 48. Schick, 66. Maza

Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg 3:4 (2:1)

Góly: 11. a 44. Bolin, 56. Scally - 29. Mokwa Ntusu, 66. a 90.+2 Krattenmacher, 80. Keidel

SC Paderborn 07 – SC Freiburg 0:1 (0:1)

Gól: 26. Eggestein

TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:3 (1:0)

Góly: 45. Avdullahu, 54. Lemperle - 61. Guirassy, 66. Silva, 86. Hajdari (vlastný)

Werder Brémy – RB Lipsko 3:1 (1:0)

Góly: 4. Dinkci, 68. Füllkrug, 80. Grüll - 90.+5 Baku

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Slovenský futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Slovenský futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Sauer také niečo ešte nezažil. Šialený pocit, vravel. Jeho brat má to najlepšie pred sebou
    Martin Kozinkadnes 19:15
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