Nováčik Bundesligy zničil ďalší tím a je stopercentný. Dortmund otočil a skóroval aj Schick

Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili 3:2 na pôde Hoffenheimu v sobotnom zápase 2. kola nemeckej Bundesligy.
Domáci viedli v 54. minúte 2:0 po góloch Leona Avdullahuho a Tima Lemperleho, no v rozmedzí 61. a 66. minúty sa o vyrovnanie postarali Serhou Guirassy a Fabio Silva a v 86. minúte si dal vlastný gól Albian Hajdari.
Dortmund má po dvoch dueloch plný počet 6 bodov, zatiaľ čo Hoffenheim ešte nebodoval.
Nováčik z Elversbergu vstúpil do svojej historicky prvej sezóny v Bundeslige vo veľkom štýle, keď po víťazstve 3:2 nad Leverkusenom zdolal 4:3 Borussiu Mönchengladbach na jej štadióne.
Hostia pritom prehrávali 1:3, no aj vďaka dvom gólom Mauricea Krattenmachera otočili skóre vo svoj prospech.
Krattenmacher rozhodol o prekvapivom triumfe Elversbergu v nadstavenom čase. Za Mönchengladbach skóroval dvakrát Hugo Bolin.
Leverkusen si pripísal prvé body v sezóne, keď zdolal 4:0 Union Berlín aj vďaka presnému zásahu českého útočníka Patrika Schicka.
Freiburg bodoval naplno aj v 2. kole, na pôde Paderbornu zvíťazil 1:0. Z prvej výhry sa radoval Werder Brémy, ktorý zdolal 3:1 RB Lipsko a pripravil mu prvú prehru v ligovom ročníku.
Bundesliga - 2. kolo
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlín 4:0 (2:0)
Góly: 1. Fernandez, 28. Medina, 48. Schick, 66. Maza
Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg 3:4 (2:1)
Góly: 11. a 44. Bolin, 56. Scally - 29. Mokwa Ntusu, 66. a 90.+2 Krattenmacher, 80. Keidel
SC Paderborn 07 – SC Freiburg 0:1 (0:1)
Gól: 26. Eggestein
TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:3 (1:0)
Góly: 45. Avdullahu, 54. Lemperle - 61. Guirassy, 66. Silva, 86. Hajdari (vlastný)
Werder Brémy – RB Lipsko 3:1 (1:0)
Góly: 4. Dinkci, 68. Füllkrug, 80. Grüll - 90.+5 Baku