Lipsko spustilo po zmene strán gólový uragán. Kontakt so špicou tabuľky si držia Brémy

Romulo oslavuje gól v zápase RB Lipsko - SV Elversberg.
Romulo oslavuje gól v zápase RB Lipsko - SV Elversberg. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|24. okt 2026 o 18:05
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Futbalisti Unionu Berlín prvýkrát bodovali na ihrisku súpera.

Futbalisti RB Lipsko zdolali v stretnutí 7. kola nemeckej Bundesligy nováčika SV Elversberg 4:0.

Piaty tím súťaže rozhodol o domácom triumfe štyrmi gólmi v druhom polčase. Dvakrát sa presadil Brazílčan Romulo Cardoso.

Werder Brémy drží krok s prvou päťkou. V súboji tabuľkových susedov zdolali hostia domáci Mainz 3:2 a preskočili tak svojho sobotného súpera.

Augsburg doma remizoval s Unionom Berlín 1:1 po tom, čo oba tímy dohrávali zápas v desiatich.

Domáci išli do vedenia v 71. minúte, no inkasovali už o tri neskôr a Union si preto pripísal prvý bod z ihriska súpera v sezóne. Patrí mu 17. miesto, Augsburg je deviaty.

O triumfe priebežne dvanásteho Paderbornu 1:0 nad desiatym Hamburgom rozhodol v 88. minúte Rayan Philippe. Medzi 1. FC Kolín a Schalke sa zrodila bezgólová remíza.

Bundesliga - 7. kolo:

FSV Mainz 05 - Werder Brémy 2:3 (1:2)

Góly: 33. Caci, 63. Lee Jae-Sung - 7. a 25. Füllkrug (oba z 11 m), 61. Reis

SC Paderborn - Hamburg SV 1:0 (0:0)

Gól: 88. Philippe

FC Augsburg - Union Berlín 1:1 (0:0)

Góly: 71. Massengo - 74. Haberer, ČK: 63. Bah - 19. Uduokhai

RB Lipsko - SV Elversberg 4:0 (0:0)

Góly: 66. a 90+4. Cardoso, 48. Gomis, 84. Baumgartner

1. FC Kolín - Schalke 04 0:0

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Romulo oslavuje gól v zápase RB Lipsko - SV Elversberg.
    Romulo oslavuje gól v zápase RB Lipsko - SV Elversberg.
    Lipsko spustilo po zmene strán gólový uragán. Kontakt so špicou tabuľky si držia Brémy
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