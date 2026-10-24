Lipsko spustilo po zmene strán gólový uragán. Kontakt so špicou tabuľky si držia Brémy

Futbalisti RB Lipsko zdolali v stretnutí 7. kola nemeckej Bundesligy nováčika SV Elversberg 4:0.
Piaty tím súťaže rozhodol o domácom triumfe štyrmi gólmi v druhom polčase. Dvakrát sa presadil Brazílčan Romulo Cardoso.
Werder Brémy drží krok s prvou päťkou. V súboji tabuľkových susedov zdolali hostia domáci Mainz 3:2 a preskočili tak svojho sobotného súpera.
Augsburg doma remizoval s Unionom Berlín 1:1 po tom, čo oba tímy dohrávali zápas v desiatich.
Domáci išli do vedenia v 71. minúte, no inkasovali už o tri neskôr a Union si preto pripísal prvý bod z ihriska súpera v sezóne. Patrí mu 17. miesto, Augsburg je deviaty.
O triumfe priebežne dvanásteho Paderbornu 1:0 nad desiatym Hamburgom rozhodol v 88. minúte Rayan Philippe. Medzi 1. FC Kolín a Schalke sa zrodila bezgólová remíza.
Bundesliga - 7. kolo:
FSV Mainz 05 - Werder Brémy 2:3 (1:2)
Góly: 33. Caci, 63. Lee Jae-Sung - 7. a 25. Füllkrug (oba z 11 m), 61. Reis
SC Paderborn - Hamburg SV 1:0 (0:0)
Gól: 88. Philippe
FC Augsburg - Union Berlín 1:1 (0:0)
Góly: 71. Massengo - 74. Haberer, ČK: 63. Bah - 19. Uduokhai
RB Lipsko - SV Elversberg 4:0 (0:0)
Góly: 66. a 90+4. Cardoso, 48. Gomis, 84. Baumgartner